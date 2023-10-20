台塑5千人進駐內湖新總部 周邊交通民生配套受考驗
台塑企業「台北企業總部園區」今天完成搬遷，約5千位員工進駐台北市內湖辦公大樓，卻評估只有869人搭公車，當地里長反應，實際搭乘公車人數龐大，人龍排了好幾公尺，影響到內湖交通。北市交通局表示，目前台塑會開兩線接駁車及四線公車，密集班次之外，警方也會密集監控。
對於台塑進駐內湖交通規劃，台北市交通局長謝銘鴻上午也到場實地勘察，交通大隊也派交警監控，他表示之前已來現場看過；除了台塑會開兩線接駁車外，交通局則有四線公車，配合台塑進駐，加密班次。
此外，台塑企業5000名員工從敦化北路台塑舊大樓搬至內湖區「台北企業總部園區」（T.CBD），2018年台塑企業再以187億元購入A1、A2、A5等3棟建築，作為台塑企業內湖大樓，為敦北舊大樓都更做準備。由於位在工業區與五金業、汽修業為鄰，欠缺餐飲、生活機能，新辦公室曾遭台塑員工抱怨。
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