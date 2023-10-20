台塑5千人進駐內湖新總部 周邊交通民生配套受考驗

台塑企業「台北企業總部園區」今天完成搬遷，約5千位員工進駐台北市內湖辦公大樓，卻評估只有869人搭公車，當地里長反應，實際搭乘公車人數龐大，人龍排了好幾公尺，影響到內湖交通。北市交通局表示，目前台塑會開兩線接駁車及四線公車，密集班次之外，警方也會密集監控。

對於台塑進駐內湖交通規劃，台北市交通局長謝銘鴻上午也到場實地勘察，交通大隊也派交警監控，他表示之前已來現場看過；除了台塑會開兩線接駁車外，交通局則有四線公車，配合台塑進駐，加密班次。