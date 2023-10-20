沒YouBike2.0E車柱更換也慢半拍 新北遭議員批「很離譜」

YouBike在台灣已成為民眾不可或缺通勤工具，但隨著北市升級2.0、6縣市更已啟用2.0E，新北仍有許多1.0未升級無法共通，且審計處更發現去年7月應升級54處只完成35處要求新北交通局改善，議員劉美芳直批「實在很離譜！」交通局則回應新北去年初就針對跨市交界場站優先升級，與桃園仍有1.0跨市騎乘需求，預定2025年同桃園共同完成升級。

為推廣綠色運輸，新北市於2014年委外建置YouBike1.0，提供民眾作為短程接駁交通工具，並預計於2025年底前全面汰換為2.0車柱，因應北市2021年起採用2.0系統，雙北1.0與2.0新舊系統無法銜接導致跨市騎乘市民不便，民眾批評新北市該跟上腳步，別讓新北只有名稱升格仍是二等公民。

且審計處發現，新北交通局執行1.0轉換2.0作業，規劃於去年7月底完成54處熱門站點移除1.0車柱並增加2.0車柱數，但到去年11月底中和等5個行政區計19處站點因設備迴路、修正施作範圍等原因導致2.0車柱增置作業未即時完成。且捷運頂溪站1號出口、金龍公園站及福和國中停車場等3處跨縣市租還次數較高熱門站點未優先汰換，審計處因此要求交通局改善。

目前新北市1.0共有635站、2.0有1201站。新北市議員劉美芳批評，雙北是共同生活圈，但台北市去年已經將1.0全面更換成2.0，而新北市卻是慢半拍連2.0車柱都未依進度完成，實在很離譜，也難怪會有民眾質疑政府執行效率。交通局應加快汰換YouBike的速度，讓新北市成為名符其實的智慧城市。

新北市議員黃淑君表示，Youbike之基礎建設應該要落實，新北市已經不是慢半拍，而是末段班，大家都在AI，只有新北還在用人工處理，交通局應該積極檢討。

交通局對此則說，前年8月新北公共自行車契約決標後，同年10月於原營運650處1.0站旁增設2.0車柱供民眾使用，依2.0投車數量及1.0設備年限，逐步進行系統升級作業。另配合北市1.0於去年12月全面退場，新北去年初就針對跨市交界場站優先辦理升級。另新北與桃園仍有1.0跨市騎乘需求，預定於2025年同桃園市完成升級。