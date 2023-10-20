志工招募！溫暖服務能量 陪伴心智障礙者自信成長

「小奇(化名)做得很好喔!加油！加油！」在身心障礙服務推展協會安排的假日多元服務中，小奇開心地拿著籃球進行原地運球，在志工的陪伴、鼓勵下，漸漸地展露自信，對於即將參加11月份的亞特盃心智障礙運動會，更有信心。

台北市身心障礙服務推展協會秘書長蔡淑如表示，周末假日說走就走的休閒生活或運動，對於一般大眾來說，輕而易舉，但對心智障礙者來說，外出交通的認知、行動緩慢、人際關係的互動、口語表達等，都是心智障礙者及其父母須面臨的生活挑戰。

文雯(化名)是位多毛症的心智障礙者，因外貌關係曾引起他人異樣的眼光，相對也讓媽媽心理受挫、難過。透過協會假日服務，文雯人際互動、口語能力日漸進步，媽媽也變得開朗，以樂觀的心面對人群；日前母女二人，參加孝親洗腳活動，文雯貼心的幫媽媽洗腳、擦腳畫面，令人動容！

蔡秘書長提到「愛他 就是給他機會」是協會秉持的理念，心智障礙者或許不擅表達，但透過志工每次的服務陪伴過程，學員在所見所聞的社會適應環境中，日漸進步。因此，假日陪伴的服務非常需要志工人力，協會志工招募專線(02)2305-5423，相關事宜洽蔡小姐。