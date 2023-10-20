萬里活蟹福袋 明後天特賣

新北市萬里蟹正值產季，萬里區漁會本周六日上午10點30分，將於野柳假日活蟹市集舉辦活蟹福袋特賣會；昇恆昌結合坑道音樂節，28日在金門金湖廣場舉辦「金湖音樂節」，有精采國樂饗宴。

新北市漁業處表示，21、22日福袋特賣會，各別準備100份2斤原價800元的活蟹福袋，只要399元，開賣前20分鐘發放號碼牌。21日購買到福袋的幸運民眾還能獲得1碗味王泡麵「鮮蝦湯麵」，22日則為可口可樂mini罐，搶到福袋的民眾可將活蟹交由野柳假日活蟹市集的產銷班代為蒸煮。

萬里區漁會還規畫捕蟹趣及漁村漫慢遊，讓民眾到產地享用萬里蟹之餘，還能體驗萬里蟹從產地到餐桌的過程，深入瞭解捕蟹文化，採現場報名。

昇恆昌在2020年金門舉辦的「昇恆昌音樂藝術節」，受新冠肺炎疫情影響停辦2年後，今年捲土重來。「金湖音樂節」當天將由成軍僅4年、現有11名成員的金寧鄉樂齡古箏進階班打頭陣，曲目精采多元，期盼透過樂齡族及學生們的演出，將傳統音樂文化分享給更多人。

表演團體換場時將舉辦有獎徵答，送出限量的HELLO KITTY明信片或造型磁鐵，盼讓更多人了解及喜愛國樂。