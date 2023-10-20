中和警消社宅上梁 採隔音工法降噪

新北市中和區警消社宅昨天上梁，經費近15億元，預計後年3月完工，未來將提供317戶社會住宅及公益設施，讓雙北生活圈有租屋需求警消約2萬人及眷屬優先入住。此案興建地下4層、地上16層的建物，為確保警消出勤不干擾其他人休息，採「分戶樓板衝擊音」隔音工法降低上下樓噪音。

上梁典禮中，行政院長陳建仁、內政部長林右昌和新北副市長朱惕之都到場。朱惕之表示，中和警消社宅基地位於中和區景平路側，鄰近景平捷運站，除交通便利外，也有優越的生活機能，未來可提供317戶社宅，保障警消居住權利。市府秉持「社宅蓋在新北，就是新北市民之福」與中央攜手合作，中央主導興辦案件，市府協助都市計畫變更、都市設計審議、建照申請等行政作業外，從程序面實質協助。

陳建仁說，警消執勤不分晝夜維持社會治安、安全相當辛苦，也要住的安全舒適。預計年底可達到蔡英文總統12萬戶新建社宅目標。

林右昌表示，此案將興建地下4層、地上16層的建物，完工後，將提供套房21間、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶等房型，供警消依照居住需求來進行申請與入住。建造上採用「分戶樓板衝擊音」隔音工法降噪。蔡總統指示全力推動警消社宅興建，在國土管理署、國家住宅及都市更新中心共同努力，工程如期如質進行中，希望盡早完工讓警消有更好居住環境。

新北市城鄉局表示，新北市府積極推動住宅政策，持續以都市更新分回、容積獎勵捐贈、多元社福等方式取得社會住宅，並於整體開發區劃設社福設施用地作為社宅儲備用地，包括於蘆洲南側、蘆洲北側、新店十四張B單元、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等整體開發區，規畫興辦7100戶社會住宅，新北市府會持續擴增境內社宅存量照顧有需求的市民。