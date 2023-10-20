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公托患不均 三芝石門收托僅12人

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
陳家琪昨天在新北議會質詢時說，新北托育看得到吃不到，公托據點嚴重分布不均，城鄉差距甚遠。記者張曼蘋／攝影
陳家琪昨天在新北議會質詢時說，新北托育看得到吃不到，公托據點嚴重分布不均，城鄉差距甚遠。記者張曼蘋／攝影

新北市公托建置121家，但據點嚴重分布不均，城鄉差距大，三芝、石門0至2歲幼兒408人，卻只有1處公托，僅能收托12人，扣除原住民、弱勢等優先名額僅剩10名；社會局長李美珍承諾，會努力縮小城鄉差距，盡量在有需要的地方增設；也跨區域設置聯合托育中心。

有不少阿嬤反映，因為兒女將孫子孫女託付照顧，但他們有農務要做，公托名額抽到的機率微乎其微，只能各留一個人在家照顧，等於薪水也砍半，對家庭收入是滿大的影響。也有長輩說，在地的公托數量不多，但也不會送到其他區的公托，光通勤不如留在家中自己帶。

議員陳家琪質詢說，新北公托數字很好看，「但托育看得到吃不到」，公托據點嚴重分布不均，以三芝、石門為例，目前人口總數3萬多，0至2歲約408人，卻只有1處公托，這種托育條件如何讓年輕人敢生？應積極跟當地區公所聯繫，增設公托地點的評估。

議員鄭宇恩認為，三芝等地近年陸續有年輕人回流，光是三芝，公托就排了20幾個人候補，可以設置公托據點，社會局雖有鼓勵民眾參與托育人員課程，但先前開保母訓練課程卻沒有多少人參加，盼社會局協助媒合。

社會局長李美珍表示，新北城鄉差距確實很大，托育人員是很大的問題，孩子的數量也會影響設置，在增設之前也會做相關配套，像是育兒人員輔導加強，開拓鄰里之間互助網絡，未來不排除會在有需要之處增設。

社會局兒童托育科長林秀穗說，新北以外移人口為大宗，集中在都會區，因應年輕家庭為就業需求及其他親屬資源不足等問題，故在都會區設置公托，而偏區育有0至2歲幼兒的家庭，居住地較分散，且在地兒童多由祖父母、外祖父母或父母自行照顧，故除八里、鶯歌設置公共托育中心外，並共同於三芝、石門、金山、萬里聯合設置三芝及金山金美公共托育中心，深坑、石碇、坪林聯合設置深坑公共托育中心，瑞芳、雙溪、平溪設置瑞芳公共托育中心。

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