北市未規範防滑 健身房頻傳摔傷 市府研議修法

內政部去年函文地方政府應規範營業場所浴室、盥洗室防滑係數要在0.7以上，但台北市府稽查健身項目卻未規範淋浴間防滑措施。體育局表示，會研議修法或改善作為，盼中央訂立合理可被接受的標準；另，北市大同區Routine Fitness健身房6月間無預警歇業，衍生消費申訴、勞資爭議，北市府依違反消保法、勞基法開罰6萬元。

市議員洪婉臻接獲陳情表示，健身房跌倒受傷意外層出不窮，市府稽查項目卻未規範防滑，內政部去年函文地方政府制訂防滑標準，市府除檢討擴大公共意外責任險範圍，也應納管立案健身房，把防滑係數列為實質審查項目，對有爭議業者加強輔導並規範懲戒。

曾太太去年8月在某連鎖健身房淋浴間梳洗時摔倒，腰椎粉碎性骨折，髖關節斷裂需更換，迄今1年多生活無法自理。家人說，事發當天健身房經理對醫師謊稱因「暈眩」才滑倒，事後僅打幾通電話詢問，態度冷淡，協商時竟表示浴室本就濕滑，健身房沒有任何責任等。

業者說，健身房淋浴間地磚經標準檢驗局防滑試驗，數值高於美國材料試驗協會制定的摩擦係數標準。曾姓婦人在淋浴間昏倒，已多次關懷與協調，並未不聞不問，10月4日協調會曾家求償金額680多萬，卻僅出示4千餘元醫療單據，差距甚大，雙方無共識。

體育局說明，目前權管健身房公有14處、民營近300處，業者基於消保法應提供安全無虞的服務，後續會請業者參考內政部的要求，提供安全運動環境。

此外，寰邦公司在大同區的Routine Fitness健身房無預警歇業，北市府受理消費申訴131件、勞資爭議56件。法務局表示，要求說明課程退費及協助消費者取回置物櫃私人物品，寰邦卻持續神隱，涉違反消保法、勞基法，已開出2張罰單，共罰6萬元。