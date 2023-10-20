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砸不死人就擺爛？ 北流磁磚還在掉

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北流7月被民眾發現外牆有磁磚剝落，然而事隔3個月仍未改善挨批，北流表示，預計一個月內提出短中長期修繕維護計畫。記者洪子凱／攝影
北流7月被民眾發現外牆有磁磚剝落，然而事隔3個月仍未改善挨批，北流表示，預計一個月內提出短中長期修繕維護計畫。記者洪子凱／攝影

啟用剛滿3年的台北流行音樂中心，7月被發現外牆磁磚剝落，事隔3個月不見改善，挨批「覺得砸不死人就擺爛」；北流說明，先前評估若要大規模修繕，影響較大，經費也高，將與文化局討論，預計一個月內提出短中長期修繕維護計畫。

北市議員何孟樺昨在市議會質詢時指出，有民眾7月發現北流馬賽克牆面磁磚剝落，當時北流說明會與市府新工處討論修繕方式，3個月過去，磁磚仍然持續剝落，市府根本沒有解決問題。

她發現，早在2021年北流就曾兩度通報新工處有磁磚剝落的情況，但當時只會同營造廠過去，把磁磚貼起來，沒有後續檢討改善。

何孟樺痛批，北流興建時忽略氣候因素，蓋好不到一年磁磚就開始掉，難保北市其他公共工程不會也有類似問題，要求文化局積極協助北流，並會同新工處一個月內完成鑑定，提供改善方案，不要讓市民再承受「天外奇蹟」的風險。

文化局長蔡詩萍回應，會盡快檢討，針對後續優化提出相關作為；北流執行長梁序倫說，先針對容易修繕部分補強，清潔公司每天也會固定清掃，若要大規模修繕，先前評估經費高達數千萬元，且目前店家及活動都滿檔，可能會受影響，將與文化局討論，預計一個月內提出短中長期改善作為。

梁序倫表示，牆面剝落目前都是碎片，暫無安全疑慮，較擔心的是大片面積掉落，會定期檢視，針對剝落較嚴重的區塊做預防性處理，未來若要進行大規模修繕，可能會採分段分區。

文化局 北市 台北流行音樂中心

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