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避免破壞「龍骨」 北捷劍潭站TOD大樓採柔化流線造型、2027年完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
TOD建築採納多位團體建議，設計改為流線型，降低視覺壓迫。圖／擷取自台北捷運公司
TOD建築採納多位團體建議，設計改為流線型，降低視覺壓迫。圖／擷取自台北捷運公司

北捷運劍潭站多目標大樓工程案今天簽約，台北市長蔣萬安出席見證工程案啟動，由於先前建築界連署反對，擔心該棟TOD大樓會影響劍潭站特殊的龍骨造型屋頂、整體景觀及周遭交通。負責的建築師闕河彬說，建築採流線型降低視覺壓迫感，並調降建築高度及向南退縮；北捷表示，參照各界意見後進行調整優化，預計於2027年底完工。

北捷表示，捷運劍潭站多目標大樓，規劃利用原來劍潭站東側平面停車場興建，地下3層、地上16層複合式大樓，總樓地板面積達 1萬1千多坪。其中，地下1樓到地上2樓為商場、3樓為教保中心、4到15樓為辦公大樓，16樓則是景觀餐廳，契約金額33億8千多萬元。

蔣萬安說，到新加坡、上海、南韓擁有一千多萬人口的都市考察，先進國家都市發展，都是利用交通場站優勢，帶動整體區域發展，這棟多目標大樓又在中山北路及承德路，是台北市南北交通運輸主要動線，緊鄰台北表演藝術中心及士林夜市，可望成為地區指標性商辦大樓。

不過，當初設計遭建築相關學會社團批評，衝擊到圓山歷史景觀和北藝景觀平台視野等，也會遮擋到劍潭站特色的龍骨懸吊屋頂。台北市議員陳賢蔚說，當地民眾期待建築落活絡經濟，也憂心破壞景觀及當地環境，詢問北捷，已有聽取意見調整建物。

闕河彬說明，參考當地民眾各界意見，建築物採柔化流線造型、向南側退縮，同時，連通道改以輕量設計，預留更大的開放空間。

北捷董事長趙紹廉笑說，北捷從1996年通車後，不曾調漲過票價，也因此本業依舊虧損，才會以聯合開發TOD模式，活化捷運周遭環境土地、改善人行空間及街景，劍潭大樓預計2027年底完工，下一個目標則是捷運劍南站。

北捷新事業開發處長馮兆興補充，TOD案的宗旨在於大眾運輸交通導向，希望前來的民眾都是搭乘大眾運輸，該棟建築現行的停車空間為135格，建築完工後則是增加175格，增幅數量不多，避免衝擊交通。

TOD大樓望出去的圓山大飯店。圖／擷取自台北捷運公司
TOD大樓望出去的圓山大飯店。圖／擷取自台北捷運公司
台北市長蔣萬安（中）到場主持記者會。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（中）到場主持記者會。記者邱書昱／攝影
基地預定地。記者邱書昱／攝影
基地預定地。記者邱書昱／攝影
建築改為流線型，避免遮住劍潭站特色的龍骨懸吊屋頂。
建築改為流線型，避免遮住劍潭站特色的龍骨懸吊屋頂。

建築師 北捷 蔣萬安

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