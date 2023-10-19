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議員指國小書包超重 北市：持續推動減重政策

中央社／ 台北19日電

北市議員何孟樺指出，市府檢測國小書包，竟有中年級書包重達14.3公斤，建議應加入定期調查回家作業減量情形。北市教育局今天說，會持續推動減重政策，並參考議員的建議。

台北市議會下午進行定期大會教育部門質詢，北市教育局、文化局等官員列席備詢。民進黨籍議員何孟樺質詢指出，北市府今年檢測國小學童書包重量，但調閱檢測結果發現，書包最重為14.3公斤，顯見市府推動書包減重計畫成效不彰。

何孟樺指出，調資料發現，北市各小學在今年測得書包重量，最大重量包含低年級9.2公斤、中年級14.3公斤、高年級11公斤，且各年級測得書包最高重量都比參考值還高。

何孟樺並準備3.5公斤及10多公斤的書包，讓北市教育局長湯志民感受。湯志民在議場試著揹起10多公斤的書包，直言真的很重。

她說，現在小學生書包重量太誇張，北市府應把學童健康安全放第一，不要再讓小學生背過重的背包。她要求教育局應固定檢測書包重量，也應定期調查回家作業的減量情形，另應定期分享書包減重標竿案例、落實宣導書包減重政策。

湯志民答詢時允諾會檢討參考議員建議，並說書包減重一直是北市府既定政策，但成效確實有限，不過也是有一點點提升。

台北市教育局補充說明，自99學年度推動書包減重計畫，針對國小學書包重量都會辦理定期年度抽測，書包重量上限，國小低年約4.5公斤、高年級約6.25公斤。

教育局指出，每年會函請各校抽測校內學童書包重量，並從減少回家作業及改變作業型態著手，盼以體驗互動學習方式，代替傳統紙本抄寫，減輕學童學習壓力。

教育局說，在新生通知單會向家長宣導注意學童書包重量，國中、國小教室皆建置學生置物櫃，減輕學生往返攜帶物品，並提供各校書包減重檢核表和學習單，建議國小生書包重量應以體重12.5%為上限。

書包 北市 教育局 小學生

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