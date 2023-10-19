綠議員轟新北議會因侯友宜空轉 藍反酸政治凌駕市政

新北市議會今大會，民進黨團總召鄭宇恩提案要求市長侯友宜，在民進黨質詢期間和預算說明共7天，銷假進議會向市民說明，最後清點人數未過半，議長蔣根煌宣布散會。民進黨團認為，新北議會再次因侯友宜陷入空轉。國民黨團書記長廖先翔回應，「遺憾民進黨仍以政治凌駕市政」。

鄭宇恩表示，民進黨團提案要求11月2日至11月9日6天質詢時間，及11月10日市長報告113年度總預算，侯友宜銷假進議會報告，卻被護航，當下沒有人舉手發言反對，「難以理解議長何以護航至此，竟然為了不處理提案宣布清點人數導致議事癱瘓，國民黨從上到下都把新北市民當塑膠」。

議員戴瑋姍表示，本次定期會「市長施政報告」侯友宜已缺席，11月黨團總質詢和113年預算說明侯友宜不應該再逃避，在總統選舉的日程裡，請假一周回來當新北市市長，這要求過分嗎？

議員李宇翔表示，今天議長的表現就是讓新北議會矮化成議事局，為護航侯友宜癱瘓議事進行。議員黃淑君則說，議長無視現在副市長只是代行市長職責，不是真的代理市長，卻為了包庇、護航侯友宜，不處理、不討論甚至不表決，藐視議員職責實在可惡。

國民黨團書記長廖先翔指出，遺憾民進黨仍以政治凌駕市政，開議多日不僅決算仍未完成，重要議案也就此延宕未審。副書記長江怡臻指出，民進黨擋囤房稅、擋原民權益、擋新北美術館，現在還要擋因台電漲價而必須動支的二備金，「民進黨什麼都要擋，還想繼續在中央當執政黨？」