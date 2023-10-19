建立社區關懷網絡 汐止社后長老教會長輩開心共餐

為了活絡社區情感，讓社區長輩們彼此認識互相關懷，台灣厝邊有愛關懷協會的社后長老教會今(19)日舉辦每個星期一次共餐活動，就像老朋友互相聚聚，大家一起唱歌做活動，讓身體和心靈都越來越健康，也讓社區的兄弟姐妹們彼互相關懷照顧，建立全能的關懷網絡。

為了感謝社后長老教會對共餐活動的全力支持，汐止區長林慶豐也前往頒發感謝狀，並和長輩們一起共餐同樂，教會每個月共餐前的活動課程都會有所變化，讓長輩一起活動同樂，長輩們參加共餐也是完全免費的，經費都由教會支出，就是希望長輩們都能來一起共餐同歡。

當天陪伴媽媽一起參加共餐的許小姐表示，自己的媽媽每個星期四來共餐都非常的開心，也是媽媽每個星期都非常珍惜的時間，所以只要媽媽可以一定會來，而且是自己主動要來，每次來也都非常的開心，非常感謝有教會在這裡，讓我們身心靈都蒙到祝福。

汐止區長林慶豐表示，這次來社后長老教會與長輩們一起唱歌度過了非常快樂的上午，非常感謝社后長老教會的好朋友對長者共餐的全力支持，今天也特別代表新北市政府來頒發感謝狀，期待後續能夠與教會和社會團體有更多的連結，一起來為長者打造更好的環境。

社后長老教會牧師李明儒表示，政府和民間可以有非常好的連結，像共餐這件事，政府提供不少的物資、資源給教會，教會能做的事就是讓社區的長輩們彼此認識、互相關懷，成為一個安全的社會網絡，教會不只物資上的提供，每次共餐也會帶不同的活動，照顧長輩的身體和心靈，發展全能的關懷。