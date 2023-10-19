長照講座老健康金快活 與金山萬里長輩預約美好晚年
為了鼓勵即將進入晚年或是正值晚年人生的長輩可以做好準備活出自己真正想要的晚年生活，立心慈善基金會與法鼓山社大以及萬里圖書館一起合辦老健康金快活長照系列講座，透過講師的分享，讓即將步入或是正在晚年人生的長輩們能夠預做安排，讓生活過得精彩充實，規劃自己的晚年人生。
立心長照基金會執行長林蘭因表示，這場講座中有來自金山萬里的30多位參與者，一起聽講師分享在預約美好晚年時如何做好心理準備，如何運用長照資源以及長照資源的介紹，還有應用生活中大自然植物的種子來DIY製作無憂無患幸福種子吊飾，讓參與者一起透過手作感受來自大自然的禮物。
透過這場老健康金快活預約美好晚年的講座鼓勵參與者能夠在邁入晚年生活時，能多出門參加活動、社團、與人互動，也能夠仔細留心生活周遭來自大自然的禮物，如此有益與身心健康也能讓生活過得精彩充實。
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