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綠要侯友宜銷假出席總質詢最終喬不攏 新北議會不到20分鐘散會
新北市議會今天開大會，民進黨團總召鄭宇恩提案要求，11月初輪到民進黨團總質詢時，市長侯友宜應「銷假」回來上班，議長蔣根煌則多次說，「他已經請假了」，最後因數次喬不攏，議場清點人數僅24人，人數未過半，蔣根煌宣布散會，開會僅10幾分鐘。
鄭宇恩今天在議會提案，接下來十月底十一月將輪到民進黨團總質詢，想知道侯友宜是否會銷假回來上班，雖然請假是侯友宜的權益，但總質詢也很重要，民進黨團也需要他，對於人民請求要回應，且112天的請假天數，在歷史上也可以減少幾天。
蔣根煌強調，侯友宜已經請假了，「這個問題我不知道」、「就連行政院院會，他也可以請假啊！」因為喬不攏，大會休息十分鐘，後來國民黨書記長廖先翔則說他反對這個提案，場面一度混亂。
國民黨議員戴湘儀則提到日前遭議員陳乃瑜罵「花瓶」一事，認為不恰當；黨籍陳偉杰也認同，並說希望將此事送交紀律委員會。此時，民進黨籍議員則紛紛表達不滿，認為稍早的提案未被重視。
最後，蔣根煌要求議場清點人數，僅24人，人數未過半，宣布散會，開會僅10幾分鐘。蔣根煌走下議事台時，議員黃淑君則表達強烈抗議，大喊「不可以這樣」，但反對未果。
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