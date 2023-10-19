台中發重陽敬老金 探訪百歲人瑞林蔡招治開朗健談
台中市政府關懷百歲人瑞，副市長黃國榮上午代表市長盧秀燕在重陽節前，到大里區探望百歲人瑞林蔡招治，同時致贈重陽禮金1萬元，以及轉贈總統府及衛生福利部的重陽賀禮金鎖片及滿百敬老狀。當他看到林蔡招治還能開朗健談地招呼訪客，直呼「不敢相信」她已經一百歲。
黃國榮說，台中市今年剛屆齡100歲人瑞有138人、逾百歲人瑞有224人、65歲以上高齡人口數已超過44萬人，市府本月2日發出重陽敬老禮金。此外，為妥善照顧人瑞生活，實際居住台中市的百歲以上人瑞，每月享有6千元的百歲敬老禮金，呼籲大家多關心身邊的長輩，重陽節可適時獻上祝福與問候。
林蔡招治說，她還能走跳，身體健康才能讓家人放心，目前由孫子奉養照顧，年輕人白天要上班，但家人都住附近，常來身邊關心，不會感覺孤單沒伴。她說，自己能多動就多動，最重要的是心情樂觀，而她平常最愛吃蝦，還有一口好牙，能享受美食，也能自己下廚料理，空閒就散步、看電視當消遣。
社會局說，13日起台中市各界展開敬老月系列活動，鼓勵長者外出參與各項敬老活動，歡迎全家大小帶著長輩逛起來。有近350家銀髮友善商家加入敬老行列，只要出示敬老愛心卡，就享專屬優惠，活動精采多元，更多訊息可上網查詢： https://www.society.taichung.gov.tw/ 。
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