淡水河鳥類調查志工招募開跑 體驗並記錄流域多樣生態

為管理及保護淡水河生態，新北高灘處近年持續做流域鳥類調查，今年辦分享會首次邀集志工及老師做分享；荒野保護協會表示，即起至12月16日招募淡水河鳥類調查志工，並預計該月中舉辦年度第2次鳥類調查。

淡水河貫穿大台北，提供休憩、氣候調節以及生物多樣性保存等重要功能，若沒有好好管理及保存，恐造成生態浩劫。新北高灘處近年持續「淡水河流域鳥類同步調查」，也推動公民科學參與、加強民間生態保育團體與政府相關主管機關在保育工作上的合作與連結。

高灘處指出，淡水河流域鳥類同步調查工作目前已邁入第8年，採用「公民科學家」公民參與方式，過往14次的調查已紀錄到192種鳥類，總計12萬8597隻次，其中包含33種保育類以及4種IUCN紅皮書名錄中被評定為瀕危（EN）等級的鳥類，2022年春季更調查到116種鳥類，成為歷年來單次調查最高鳥種數的紀錄。

高灘處長張修銘表示，近期舉辦「淡水河流域鳥類調查同步暨公民科學成果分享會」，首次邀集深耕淡水河流域的志工、老師，分享多年來鳥類調查紀錄及心得分享，探討內容主題包含鳥調歷史展望、成果分析、2022年度年報，及資深志工從事多年工作經驗等多元內容，希望藉分享會使民眾更認識淡水河流域鳥類生態。

此外，高灘處也與荒野保護協會合作維護五股濕地水鳥灘地，在每年秋季冬候鳥來臨前，將水鳥灘地的蘆葦移除，整理成適合各種水鳥、候鳥適應的棲地。