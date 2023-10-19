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參觀宗教博物館 林右昌看見這「8個字」最有感觸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
內政部長林右昌（右）今到永和宗教博物館參觀。記者江婉儀／攝影
內政部長林右昌（右）今到永和宗教博物館參觀。記者江婉儀／攝影

內政部長林右昌今天到永和保福宮參拜，再到宗教博物館參觀。林右昌表示，很早就想來博物館參訪，之前在桃園跟總統蔡英文參加水路大法會，遇到心道法師邀請來宗教博物館參觀，今天大開眼界，一開始進來門口看到「百千法門同歸方寸」，對這句話很有感觸，宗教是展現很大的宇宙觀，不同的宗教信仰，同樣是平等的，最後歸於人心。

林右昌表示，展場中每個宗教的展示空間大小都一樣，在短時間內可以了解主要宗教，且館藏物品很精緻，很推薦來參觀。一般民眾對於宗教教義跟歷史不一定了解，在展場有10大宗教的代表性建築物，很有視覺衝擊力，不管哪個宗教，看到建築物空間得到呼應，讓他很印象深刻。

林右昌在參觀每個宗教的代表建築物時，非常有興趣，還拿出手機拍照。被問及會不會想要到當地朝聖？林右昌說，他對每一個建築都很有興趣，可以列為旅遊清單，作為宗教朝聖路徑。

內政部長林右昌（右）今到永和保福宮參拜。記者江婉儀／攝影
內政部長林右昌（右）今到永和保福宮參拜。記者江婉儀／攝影
內政部長林右昌在參觀每個宗教的代表建築物時，非常有興趣，還拿出手機拍照。記者江婉儀／攝影
內政部長林右昌在參觀每個宗教的代表建築物時，非常有興趣，還拿出手機拍照。記者江婉儀／攝影

林右昌 建築 博物館

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