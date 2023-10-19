台中天津路曬衣節明天登場 封路3天交管資訊看這裡
台中市天津路商圈是知名的服飾街商圈，明天開始將有一連三天的「秋冬曬衣節」活動，第二警分局從明天下午2時至周日晚間9時止，天津路周邊將封路，提醒用路人提前改道，以免耽誤行程。
第二警分局表示，天津路的「秋冬曬衣節」活動將在明天開跑，一連三天，期間天津路2段（梅川西路至山西路間）周邊淨空、禁停車輛，也全面禁止汽、機車通行，提醒用路人提早改道。
二分局建議，活動期間人潮眾多，民眾可將車輛停在鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場停妥車輛後，以步行前往，以利確保商圈周邊交通流暢。
二分局說，活動期間人潮眾多，為使當地交通順暢，建議民眾也可多搭乘大眾運輸工具（臨近捷運文心中清路站），讓購物輕鬆方便，另特別強調，民眾購物務必注意身上貴重財物，避免宵小竊盜。
天津路商圈有「台中五分埔」之稱，沿線有200家的服飾店，屬於中部地區服裝批發的重鎮，也被台中人形容是「穿在天津、吃在北平」，過去每年天津路辦理曬衣節時，都會吸引數萬人潮造訪，轄區警方也提前因應。
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