快訊

在地職人／國道紅斑馬為何都是BMW 警車蒐藏達人解密 盧貝松拍戲也找他

傻眼！網購iPhone 15 Pro Max取貨變iPhone 15 Pro？少做1動作險被坑4500元

活千年也難忘！目擊者描述以巴衝突醫院爆炸慘況 小孩身首異處、屍塊四散發臭

台中天津路曬衣節明天登場 封路3天交管資訊看這裡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市天津路商圈20日將辦曬衣節活動，轄區二分局針對天津路部分路段封路，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具，提前改道。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈20日將辦曬衣節活動，轄區二分局針對天津路部分路段封路，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具，提前改道。圖／第二警分局提供

台中市天津路商圈是知名的服飾街商圈，明天開始將有一連三天的「秋冬曬衣節」活動，第二警分局從明天下午2時至周日晚間9時止，天津路周邊將封路，提醒用路人提前改道，以免耽誤行程。

第二警分局表示，天津路的「秋冬曬衣節」活動將在明天開跑，一連三天，期間天津路2段（梅川西路至山西路間）周邊淨空、禁停車輛，也全面禁止汽、機車通行，提醒用路人提早改道。

二分局建議，活動期間人潮眾多，民眾可將車輛停在鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場停妥車輛後，以步行前往，以利確保商圈周邊交通流暢。

二分局說，活動期間人潮眾多，為使當地交通順暢，建議民眾也可多搭乘大眾運輸工具（臨近捷運文心中清路站），讓購物輕鬆方便，另特別強調，民眾購物務必注意身上貴重財物，避免宵小竊盜。

天津路商圈有「台中五分埔」之稱，沿線有200家的服飾店，屬於中部地區服裝批發的重鎮，也被台中人形容是「穿在天津、吃在北平」，過去每年天津路辦理曬衣節時，都會吸引數萬人潮造訪，轄區警方也提前因應。

台中市天津路商圈20日將辦曬衣節活動，轄區二分局針對天津路部分路段封路，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具，提前改道。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈20日將辦曬衣節活動，轄區二分局針對天津路部分路段封路，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具，提前改道。圖／第二警分局提供

停車場

延伸閱讀

台中天津路曬衣節10/20登場 上萬件衣服百元特賣

日月潭花火音樂會本周六絢麗登場 10/21下午16時起交管

全運會自由車個人公路賽明登場 台南市安明路段將交管

基隆愛四路夜市攤販向市府陳情 能否早一點封路做生意

相關新聞

獨／雙溪報價要10多萬嚇得作罷！ 新北8.2萬人無自來水接管

新北市面積2053平方公里，有城鎮與偏鄉，許多偏鄉山區無自來水接管，每到乾季導致無水可用，甚至部分民眾還需自己到河邊取水...

中和最大規模 錦和運動公園停車場明年完工

新北市中和錦和運動公園停車場工程總經費7億3330萬元，預計明年初完工。交通局長鍾鳴時表示，錦和運動公園占地約3萬3千平...

城鄉差距？新北公托121家「分布不均」 議員爆這2區可收托僅12人

新北市公托已建置121家，但有議員發現，新北公托據點在區域部分嚴重分布不均，城鄉差距甚遠，以三芝、石門為例，目前人口總數...

台中天津路曬衣節明天登場 封路3天交管資訊看這裡

台中市天津路商圈是知名的服飾街商圈，明天開始將有一連三天的「秋冬曬衣節」活動，第二警分局從明天下午2時至周日晚間9時止，...

北市排水時雨量提高至88.8毫米 蔣萬安拍板

近年極端氣候，台北市近15年暴雨超過目前下水道排水容量78.8毫米高達62件，幾乎年年都有時雨量超過100毫米紀錄。市長...

北市擬修法 滿18歲從事八大行業不需家長同意

民法將成年年齡下修到18歲，北市府配合修改「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」，年滿18歲不需法定代理人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。