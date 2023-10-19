聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和最大規模 錦和運動公園停車場明年完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市中和錦和運動公園停車場可提供545格停車位，也擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。模擬圖／新北交通局提供
新北市中和錦和運動公園停車場可提供545格停車位，也擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。模擬圖／新北交通局提供

新北市中和錦和運動公園停車場工程總經費7億3330萬元，預計明年初完工。交通局長鍾鳴時表示，錦和運動公園占地約3萬3千平方公尺，未來可提供545格停車位，更擴大植樹綠化，成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。

鍾鳴時說，錦和運動公園停車場工程去年2月開工後，克服疫情缺工、南側地下電纜搬遷耗時耗工，及配合鄰近學校考試需暫停施工等種種問題，目前進度已達84%。

交通局停車管理科科長蔡柏坤說，停車場經費前瞻補助2億321萬9千元，為地下2層、地上1層的全智慧化停車場，可提供541格汽車位、4格機車位，並擴大植樹綠化，讓停車場的地景式建築更能導入自然光線、空氣。錦和公園操場的司令台一併改造，可成為操場旁暖身區域的延伸及居民社交活動空間。

交通局表示，新北市升格以來，中和區興建佳和公園及錦和運動公園等2座地下停車場，共投入12億6719萬5千元，增加821格汽車位，104格機車位；其中，錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場。

停車場

延伸閱讀

時雨量容受力提高到88.8毫米 北市推4集水區工程

交通安全月死亡案件減5成 張善政：持續改善路口工程

周年慶食力發威 環球購物中心餐飲新櫃報到

AI當道！桃警首創「失車告警系統」聯手收費員找失竊車

相關新聞

中和最大規模 錦和運動公園停車場明年完工

新北市中和錦和運動公園停車場工程總經費7億3330萬元，預計明年初完工。交通局長鍾鳴時表示，錦和運動公園占地約3萬3千平...

北市排水時雨量提高至88.8毫米 蔣萬安拍板

近年極端氣候，台北市近15年暴雨超過目前下水道排水容量78.8毫米高達62件，幾乎年年都有時雨量超過100毫米紀錄。市長...

北市擬修法 滿18歲從事八大行業不需家長同意

民法將成年年齡下修到18歲，北市府配合修改「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」，年滿18歲不需法定代理人...

新北監視器民間占66% 常協助辦案

新北市計有8.2萬組監視器，民代指新北市警察局能自行掌握畫面的數量僅2.8萬組，僅占34%，常仰賴民間監視器幫忙才能破案...

汐止登革熱第九例 江北里菜園積水嚴重全清除

汐止區再新增一例本土登革熱案例，地點就是汐止的江北里，所以，今(18)日汐止區公所、衛生所除了第一時間噴藥消毒之外，環保局人員也前往長江街一帶的大片菜園進行稽查，發現菜園裡頭積水容器好多，甚至有些沒蓋蓋子或網子，志工們配合全都把水倒掉，避免病媒蚊孳生。

淡水重陽敬老送祝福 百歲人瑞每天運動保健康

重陽節將至，淡水區長巫宗仁代表新北市政府，祝賀淡水區百歲人瑞，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片，新北市府大紅包2萬元則是直接匯進帳戶，區長巫宗仁來到淡水百歲人瑞盧贊貴家中，也是興仁里長盧仁澤的父親，他說他每天都會到里內散步，而且都一百歲了，還可以輕鬆的與大家對談說盧阿公早期的小故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。