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時雨量容受力提高到88.8毫米 北市推4集水區工程

中央社／ 台北18日電

北市水利處表示，因極端氣候的暴雨，近10年每年都曾發生時雨量超過目前容受力的78.8毫米，光今年就已有5次；市長蔣萬安已拍板4集水區工程，盼提高到88.8毫米。

水利處表示，蔣萬安拍板，未來將推動中山、士林、圓山、百齡4集水區工程，預計總經費新台幣65.4億元，其中約30億議會已通過，北市也會向中央爭取經費，盼將時雨量容受力由現行的78.8毫米提升至88.8毫米，減少路面積水情況。

水利處指出，北市河川堤防完成率85.1%、雨水地下道完成率97.81%，並有永久性抽水站67站、臨時性21站，但完善的防洪設施仍難完全應對強降雨災害；近10年時雨量超過78.8毫米的狀況年年都有，最高時雨量幾乎都破100毫米。

水利處以分洪截流、擴充滯洪及抽水機組、參考地下水位預先抽水、抽水站自動化等，改善防洪排水；易淹水地區也逐漸減少，從民國98年的8處，進步到近年的2處，分別為社子島、洲美及關渡平原。

而為讓容受力提高至88.8毫米，推動中的重大工程包含士林官邸北側滯洪池新建工程，預估花4.6億、114年完工；大龍抽水站擴建工程，預估花4.5億、115年完工；百齡抽水站新建工程，預估花16億，115年完工；中山抽水站擴建工程，預估花5.3億，116年完工。

水利處指出，未來的重大工程則包含敦化北路貯留管，預計花20億、116年完工，以及承德路地下貯留管，預計花15億，117年完工。

水利處說明，除了硬體設備，民間自主防災意識也要加強，有的民宅地下室逢暴雨必淹，但就是不裝防水閘門，「都淹第3次了，我們還要去幫忙抽水」，因此防水閘門補助再優化，提高額度、簡化程序，且以常積水區優先，並與民政局合作，加強鄰里宣導。

雨量 北市 暴雨

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