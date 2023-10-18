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北市加重處罰亂丟垃圾包等 到9月底揪逾4500件

中央社／ 台北18日電

北市今年8月15日起加重處罰亂丟垃圾包等行為，環保局表示，到9月底共裁處逾4500件，亂丟情況也有改善。

北市環保局以新聞稿表示，今年8月15日起針對垃圾未依規定排出或隨意棄置、拋棄菸蒂等共7類污染環境行為從重處罰，同步加強稽查取締污染環境行為。

環保局統計，到9月底共裁處污染環境衛生行為逾4500件，加重裁罰能發揮嚇阻效果，亂丟垃圾包情況已有明顯改善。

環保局7月宣布，8月15日起針對違規棄置垃圾包行為採從重處罰，最低罰鍰由新台幣1200元提高到3600元，同時有6類環境污染行為也將從重處罰，包含拋棄菸蒂、於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物、違規廣告物、家畜在道路或其他公共場所便溺未清、亂吐檳榔汁渣及污染地面、水溝、牆壁其他土地定著物。

環保局說，1張罰單3600元，以北市14公升專用垃圾袋5元換算，等同於720個14公升專用垃圾袋，可供一般家庭使用720天，提醒市民別貪圖一時方便因小失大。

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