北市單週增12例本土登革熱 9人去過台南

北市衛生局今晚表示，11至17日新增12例登革熱本土病例，9人有台南市活動史、2人有新北八里區活動史、1人釐清中，年齡介於10幾歲至60多歲。

衛生局晚間以新聞稿表示，本週新增12例登革熱本土病例，居住地分別為大安區4例、文山區3例、萬華區2例、內湖區、士林區及北投區各1例，先後於7日至14日陸續出現頭痛、發燒、眼窩痛、骨頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀。

衛生局說，12名個案就醫通報後於11日至17日間確診，同住家人皆無症狀，各行政區已成立區級應變工作小組發動社區清潔日，進行社區孳生源清除及環境噴消。

衛生局表示，截至17日，北市累計69例登革熱確定病例，境外移入35例、本土病例34例，本土病例分佈於10個行政區，含文山區8例、北投區7例、大安區及萬華區各4例、中山區3例、松山區、內湖區及士林區各2例、大同區及南港區各1例，其中15例已監測期滿，19例在監測中。

衛生局呼籲，登革熱潛伏期長達21天，本次確診個案多為中秋連假期間至南部探親或旅遊時被蚊子叮咬，1至3週後出現症狀，民眾外出活動時建議穿淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥。