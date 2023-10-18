汐止百歲人瑞王蔥阿嬤養生之道 生活隨興心情好

九九重陽節就要到了，汐止區共有55位的百歲人瑞，汐止區長林慶豐今(18)日偕同里長送禮品及重陽禮金，第一站前往江北里的王蔥阿嬤家，看到一群人來開心，如何養生，王蔥阿嬤說沒有特別吃什麼或是做什麼，平時有空就出去走走，生活隨興心情自然好。

汐止區長林慶豐、江北里長謝祚敏一行人帶著禮品還有敬老禮金，前往拜訪里內的百歲人瑞王蔥阿嬤，當天兒子、女兒等家人都在，看到一群人來祝賀阿嬤都開心迎接，但是最開心的還是今年說自己虛歲101的王蔥阿嬤，汐止區長也送上中央及新北市政府的金鎖片及百歲人瑞二萬元的敬老禮金。

汐止區長林慶豐表示，今天很開心階同里長來祝賀王蔥阿嬤，送上百歲人瑞敬老狀、金鎖片及市長的敬老禮金，也預祝阿嬤重陽節愉快，另外，也要跟鄉親報告，重陽禮金匯款10/18日己經入到長輩的帳戶，如果是領現金的10/21日可以到公所或是各里去領取，也祝各位長者身體健康平安喜樂。

百歲人瑞有敬老狀、金鎖片及二萬元的敬老金，當天兒子也幫媽媽將金鎖片戴上，王蔥阿嬤笑的開心，生了11個孩子的他，儘管百歲了，卻完全看不出來，身體還很勇健，汐止區長也很好奇阿嬤的長壽又健康的秘訣。

百歲人瑞王蔥說，沒有什麼啦，平常別人吃什麼自己就吃什麼，沒事也會在出去附近走走，而王蔥的兒子也說，平時媽媽喜歡吃海鮮，平時就讓他很隨興的生活，無憂無慮，沒有什麼後顧之憂，她想做什麼就讓她去做，自然而然就長壽，做人就要隨興，好命就會長壽。