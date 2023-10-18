汐止登革熱第九例 江北里菜園積水嚴重全清除

汐止區再新增一例本土登革熱案例，地點就是汐止的江北里，所以，今(18)日汐止區公所、衛生所除了第一時間噴藥消毒之外，環保局人員也前往長江街一帶的大片菜園進行稽查，發現菜園裡頭積水容器好多，甚至有些沒蓋蓋子或網子，志工們配合全都把水倒掉，避免病媒蚊孳生。

就在長江街旁有一大片的菜園，因為都是不同人種的，為了澆菜存的水到處都是，甚至連廢棄浴缸都有，像是入口處大浴缸裡面就積了好多水，另一邊也是成了小池子，這都是民眾為了種菜灌溉用的，但這也是登革熱病媒蚊孳生的溫床，尤其汐止江北里出現汐止第九例的登革熱案例，所以，環保局人員也前往長江街一帶的大片菜園進行稽查，里長也動員志工，將積水容器沒有蓋蓋子或是網子的水，全都倒掉。

江北里長謝祚敏表示，主要是因為里內有登革熱個案發生，今天也很感謝志工以及環保稽查人員做一個宣導勸導，並且針對沒有加蓋加網的積水容器的水通通清除倒乾淨，今天一早先從登革熱個案的長江街57巷、還有鄰近的大街小巷的積水容器先倒掉，再到長江街、汐萬路所有的菜園巡視一遍。

一眼望去，積水容器真的好多，而且五花八門，像是十幾個圓形白桶，雖然，有加蓋，但是上頭卻有圓型孔洞，一樣不及格，志工、里長合力把水通通倒掉然後倒扣，至於大型浴缸儲水，但是卻沒有蓋好，當下稽查人員也請民眾把水清空。再往裡頭走，情況一樣嚴重，四方型的保麗龍都是積水、還有儲水桶也一樣都不合格沒有做好管理加蓋，鄰近登革熱案例的住處，這些都要清除，避免病媒蚊孳生，不讓登革熱疫情擴大。