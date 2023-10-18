瑞芳衛生所下里打流感疫苗 四腳亭民眾就近接種
流感疫苗已經開始施打，瑞芳衛生所的下里行程也前往四腳亭地區，今(18)日不少老人家一大早就等候要打預防針，里長也特地請社區志工協助疫苗注射的現場，讓長者免於奔波就可以就近施打流感疫苗很方便。
今(18)日瑞芳區衛生所下里施打流感疫苗服務，安排在吉安宮九點開打，但九點不到就已經有不少民眾排隊等候，待衛生所人員就定位後，就陸續協助民眾施打流感疫苗，吉慶里里長簡惠麗還安排志工在現場協助動線，讓施打狀況都很順利。
吉慶里里長簡惠麗說，很感謝瑞芳區衛生所安排流感疫苗下里施打服務，讓民眾省去奔波的時間，就近就可以施打流感疫苗，還有志工現場協助引導動線，讓民眾不至於慌了手腳，也鼓勵民眾施打流感疫苗，提高身體的保護力。
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