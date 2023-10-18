貢寮人瑞吳玉長壽小秘訣 每天必吃滷肉飯喝咖啡紅酒

在重陽節前夕，貢寮區長柯建輝今(18)日特地到府訪視關懷轄區的百歲人瑞，並送上禮金和禮物，其中住在仁里里103歲的吳玉阿嬤，除了聽力退化，其他身體指數都很正常，她兒女也透漏，阿嬤每天都要吃上滷肉飯，喝杯咖啡，還有晚上睡前小酌紅酒，笑稱這應該就是她長壽的秘訣。

一大早貢寮區公所團隊就帶著滿滿的禮物，逐一拜訪區內的百歲人瑞，因為重陽節將至，也特地關心慰問這些人瑞，六位百歲人瑞中，就有四位住在仁里里，區公所團隊也送上中央和市府準備的禮金和禮品。

其中最高齡有103歲的吳玉阿嬤，當天特地穿著自己年輕時的旗袍，還有珍珠耳環項鍊，盛裝打扮迎接到訪的公所團隊，區長柯建輝也準備豬腳麵線並貼心餵食，阿嬤的家人也分享吳玉長壽的小秘密，就是每天咖啡，滷肉飯，紅酒必吃，生活作息也是相當規律。

貢寮區區長柯建輝說，預祝長輩重陽節快樂，今日在里長陪同下，代表市長致本區百歲人瑞家中祝壽，貢寮區逾百人瑞102歲2位、滿百2位、99歲3位，除了致贈重陽禮金、金鎖片、彩陶獎牌外，公所也特別準備了豬腳麵線、蛋糕及禮品等，為長輩們祝壽添福，健康平安呷百二。