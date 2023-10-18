淡水重陽敬老送祝福 百歲人瑞每天運動保健康

重陽節將至，淡水區長巫宗仁代表新北市政府，祝賀淡水區百歲人瑞，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片，新北市府大紅包2萬元則是直接匯進帳戶，區長巫宗仁來到淡水百歲人瑞盧贊貴家中，也是興仁里長盧仁澤的父親，他說他每天都會到里內散步，而且都一百歲了，還可以輕鬆的與大家對談說盧阿公早期的小故事。

興仁里長盧仁澤說，自己的父親可是每天都會散步運動，也許這就是他保持健康的重要秘訣，盧爸爸常常會跟別人說他以前年輕的故事與經驗，從當過海軍到農會工作，還有做許多的買賣等等，都顯示出人瑞盧贊貴的記憶一點也沒退化。

淡水區長巫宗仁表示，112年區內100歲長以上人瑞共有51位。最高齡的是107歲，而這次來到興仁里，祝福長輩「健康平安呷二百」重陽佳節快樂，慶祝重陽節活動的意義貴在敬老，喚起社會大眾對長輩的關懷與尊重，讓我們的社會更溫馨、更有人情味，讓每一位長輩都能過著快樂的生活，致贈禮品禮金僅是市政府關懷的心意，家人們陪伴身旁才是長者們最溫暖的禮物。