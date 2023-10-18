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民眾黨被爆狂借YouBike 北市交通警察大隊：宣傳物若違規可罰

中央社／ 台北18日電
民眾黨總統參選人柯文哲的團隊借了一堆用來造勢，且腳踏車的置物籃還掛上他們的競選廣告。聯合新聞網資料照／記者蘇健忠攝影
民眾黨總統參選人柯文哲的團隊借了一堆用來造勢，且腳踏車的置物籃還掛上他們的競選廣告。聯合新聞網資料照／記者蘇健忠攝影

前台北市長柯文哲的台灣民眾黨被爆出大量租借YouBike，害其他民眾無車可用，且還背宣傳氣球、在置物籃掛競選廣告；交通大隊則說，若宣傳物尺寸違規可依法舉發開罰。

臉書專頁「孟買春秋」刊出一則來函，表示下班後從捷運新埔站出來，沒半台YouBike可借，但民眾黨總統參選人柯文哲的團隊借了一堆用來造勢，且腳踏車的置物籃還掛上他們的競選廣告。

「孟買春秋」並附上照片，一群人把多顆寫著柯文哲競選標語的大氣球，手持或插在包包上，旁邊有多台沒有在車柱裡的YouBike。有網友表示在台北看過類似的情形。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐表示，借車是民眾的權利，有使用者付費就可以，不會干涉民眾借車的用途。

而YouBike官網的會員條款明訂，不能以投機方式連續或長期佔用、造成其他使用者不便；以及非經事前書面同意，不得將自行車使用於行銷、廣告、宣傳、影劇拍攝、產品展示等商業性或非商業性用途。

微笑單車公司也告訴中央社記者，若只是以YouBike作為單純的交通工具還說得過去，但宣傳品綁在車上會讓重心不穩、騎乘危險，也易影響視線，還可能毀損或弄髒車輛。

北市交通警察大隊則表示，道路交通安全規則122條規定，自行車載物高度不得超過駕駛人肩部，重量不得超過20公斤，長度不得伸出前輪，並不得伸出車後一公尺，寬度不得超過車把手。

交大說，若違規可依道路交通管理處罰條例第76條，開罰新台幣300元以上、600元以下罰鍰，被當場攔下就可以舉發。

YouBike 廣告 2024選舉 2024總統選舉 柯文哲

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