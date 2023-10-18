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淡海輕軌車廂太長進市區恐惹怨 議員盼仿日本「單節運行」
淡海輕軌藍海線第一期通車後，第二期改走河岸路線，不過，有議員認為，二期不僅人行道規畫僅1米，列車長度也因過長，恐影響居民生活模式，希望可以參考日本「單節車廂運行」。捷運局長李政安表示，會再跟地方溝通。
輕軌第二期原規畫行經淡水老街，但當地民眾擔心影響用路權、消防救護與商圈人潮，甚至衝擊淡水渡船頭燈塔，後改推河岸路線，起點從淡水捷運站後方廣場，沿金色水岸環河道路，續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，路線長度由4.44公里縮減為3.32公里。
市議員鄭宇恩今天在議會質詢時表示，輕軌二期除了路線配置外，規畫的行人空間過於狹小，V24、V23的人行道規畫只有一米，但目前工務局都規定要留1.5米，「不知要如何兼顧人行安全？」
鄭宇恩說，輕軌列車長度34.45公尺，若行經淡水路廊，一次可以擋到兩個路口，先前到日本考察其電車，以都電荒川線為例，全長12.2公里，但日本願意以「單節車廂」運行來營運。
鄭宇恩表示，反觀淡水老街，民眾認為輕軌太長，屆時還要跟輕軌共用路權，已嚴重影響居民生活模式，按照目前部分已通車的經驗來看，不是每個時段的車廂都會坐滿，是否捷運局及捷運公司可以參考日本做法，洽台灣車輛公司客製化單一節或兩節形式的車廂，在離峰時期等部分採取類似做法，以達到友善居民營運方式。
對此，李政安表示，藍海線二期目前是5節車廂為一列，當時路線規畫，新市鎮會到淡水站預計人潮多，班次也會比較密集，畢竟跟長度跟運量也有關係，但還是會再跟地方溝通，了解其需求。
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