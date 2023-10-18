自曝選舉壓力大「求助身心科」 戴湘儀服務處開心理諮詢

民眾透過民代陳情外，不少服務處也提供法律諮詢，為民眾解決法律問題。不過新北市議員戴湘儀說，現代人日趨重視心理疾病問題，坦言自己也曾在選舉期間，一度壓力大到睡不著，求助身心科門診，卻不敢踏進去就診，有此切身之痛，因此決心要開辦心理諮詢，盼民眾正視心理健康。

戴湘儀說，據衛福部統計，台灣人口罹患憂鬱症的比例高達8.9%，等於約有200萬國人患有憂鬱症，其中重度憂鬱症患者占5.2%、約125萬人，但實際就醫比例卻很低，連自己曾在選舉期間壓力大到睡不著，去到身心科門診掛號，卻不敢踏進去，才發覺自己要踏進身心科還是有障礙，怕自己走進去真的患有憂鬱症、心理有問題。

戴湘儀說，因為有切身之痛，在9月10日世界自殺防治日便決心要開辦心理諮詢，並自掏腰包與新北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會合作，提供民眾免費的心理衛教諮詢時間，可以將工作、家庭或感情上等的負面情緒訴說出來，由專業的心理師溫柔地接住。

戴湘儀指出，每次諮詢需要25分鐘，10月28日開出2個時段共12位名額，現僅剩幾位可報名，若未來反應不錯，會再評估將諮詢時段開在平日下午。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980