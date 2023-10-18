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只要到新北市圖書館借3本書 即贈中信特攻隊門票2張

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
即日起至12月底止，只要到新北市立圖書館任一分館借閱3本書、完成活動問券，即可免費兌換2張新北中信特攻籃球隊2023—2024例行賽主場門票。圖／新北市立圖書館提供
即日起至12月底止，只要到新北市立圖書館任一分館借閱3本書、完成活動問券，即可免費兌換2張新北中信特攻籃球隊2023—2024例行賽主場門票。圖／新北市立圖書館提供

杭州亞運甫落幕，為延續亞運熱潮，新北市立圖書館10月與中國信托商業銀行、新北中信特攻籃球隊合作，即日起至12月底止，只要到新北市立圖書館任一分館借閱3本書、完成活動問券，即可免費兌換2張新北中信特攻籃球隊2023—2024例行賽主場門票。

新北市立圖書館長王錦華說，新北市立圖書館去年也與中國信託商業銀行及新北中信特攻籃球隊合作，舉辦運動閱讀風的「閱讀全壘打」系列活動，今年除搭配職籃賽事開打，邀請甫榮獲T1職籃聯盟冠軍賽MVP的中信特攻後衛林韋翰擔任閱讀代言人，推出借書免費換中信特攻主場門票的好康。

新北市立圖書館說，即日起至12月31日止只要至新北市立圖書館任一分館借閱3本書，並完成活動問券，即可免費兌換新北中信特攻籃球隊2023-2024例行賽主場門票2張，並參加抽獎活動。由於電子競技今年首次列入亞運正式項目，新北市立圖書館也邀請到中信飛牡蠣電競戰隊長黃楚軒（Gemini）將領隊至青少年圖書館電競館，以自身經驗分享電競選手的心路歷程。

此外，今年「閱讀全壘打—籃球助攻」活動也結合反毒桌遊，11月4日總館「玩桌遊，學反毒」將帶青年學子透過反毒情境桌遊，遠離毒品誘惑；11月12日中信特攻籃球隊的控球魔術師林韋翰，將至總館和大家分享籃球路及親子閱讀的溫馨小故事，同時透過遊戲與故事方式引導孩子建立正確的金錢觀。

圖書館 中信 新北 運動

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