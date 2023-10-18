新北推「三安九策」 淡水試辦偏區定點臨托成效曝光

新北市今上午開市政會議，由新北市社會局長李美珍專案報告，提出「三安九策」社會福利，其中新北市已設121家公托，加上合作聯盟的私托和居家保母，家外可收托率達42%，今年5月在淡水區試辦偏區定點臨托，每小時收費230元，如符合弱勢家庭可申請臨托補助，截至8月底止，已服務24人次，接下來還會評估其他偏區的需求。

李美珍表示，新北總人口數超過403萬，各類社會福利人口亦高居全國第一，身障者就有17萬多人、65歲以上長者已突破71萬人，但受限於財稅畫分，中央統籌分配稅款平均到每位市民身上是6都最低，因此運用跨域合作、私公協力及資訊整合，推動社福方案。

李美珍說，新北市已建置121家公托，加上合作聯盟的私托和居家保母，家外可收托率已達42%，今年還開辦夜間弱勢臨托，以及偏區定點臨托。社會局補充，1月起擴大補助範圍及額度，包含補助對象納入單親家庭、增加夜間弱勢臨時托育補助、提高臨時托育補助金額等，由每小時補助120到140元，提高180到220元，每名兒童臨托及夜托每年補助上限各240小時。

社會局表示，因考量偏區托育資源較少，補助民間團體在社區中符合環境安全檢核的定點辦理定點臨時托育服務，規畫每時段收托人數至多4人，其中未滿2歲者至多2人，5月試辦淡水區，每小時收費230元，如符合弱勢家庭可申請臨托補助，可透過電話或線上3天前預約，初期服務開放平日上午9點至下午6點，截至8月底已服務24人次，未來將持續調查各偏區需求。

身障者服務方面，輔具Easy GO App今年9月上線，除提升輔具超音速功能，增加自動推送、AI智能引導挑選輔具；長者服務面向，除持續推動銀髮俱樂部、銀髮俱樂部先修班、照顧據點外，針對獨居長輩推出關懷安心包，結合區里及民間網絡共同守護；社安網部分則持續跨局處整合，運用資訊系統進行大數據及熱點分析，並發展50個服務方案。

代理市長劉和然表示，「安全、安心、安定」等三安社福，再透過經濟安全、生活安全、社會安全、安心托育、安心自立、安心終老、安定品質、安定平權、安定服務等九項策略，以跨領域、跨專業的合作協力，達到安居樂業的市政目標。