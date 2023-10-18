聯合報獲新北市環境教育獎 將參與國家環境教育獎甄選
新北市環保局上午舉行「112年新北市環境教育獎」頒獎典禮，得獎者包含個人、團體、社區、民營事業、學校及機關等6組別，共16個優秀單位及個人獲獎。得獎者多在地方深耕多年，以在地思維、全球視野，帶領社區、民眾、學校或企業員工等共同守護環境，為永續發展盡一份力；也肯定獲獎者對環境教育的付出與努力外，後續更將代表新北市角逐明(113)年第9屆國家環境教育獎，爭取最高榮譽。
其中本報榮獲環境教育獎民營事業組優等獎，由新北市環保副局長朱益君頒獎，聯合報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。表彰聯合報以媒體關懷台灣環境變化及氣候變遷，監督機關、企業在永續發展上的各項措施，及在環境教育的表現。聯合報也將獲得提報參與國家環境教育獎的甄選，為新北市力爭。
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