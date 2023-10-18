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亂丟垃圾包3600元起跳 北市開鍘1.5月取締萬華亂象成效曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局8月15日起從重處罰亂丟垃圾包並加強稽查後，違法情況已有改善。圖／北市環保局提供
北市環保局8月15日起從重處罰亂丟垃圾包並加強稽查後，違法情況已有改善。圖／北市環保局提供

北市常有隨意丟垃圾包亂象，環保局派員清潔、巡查取締防不勝防，萬華還嚴重到9位里長聯合向市長蔣萬安陳情。環保局決定8月提高最低罰鍰，從重開罰7類違規，亂丟垃圾包3600元起跳，並啟動萬華區取締專案。新制上路1.5個月，環保局裁處所有汙染行為共4526件，萬華就有636件，不少居民反映髒亂改善許多。

廢棄物清理法規定，棄置垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物等汙染行為，可處1200元至6000元罰鍰，北市今年上半年已裁處1萬7703件。環保局為嚇阻違法者，8月15日起調整7類環境衛生汙染行為裁量金額，最低罰鍰從1200元提高2、3倍，起跳為2400元至3600元不等。

最低罰鍰包含3600元起跳的垃圾未依規定排出或隨意棄置、拋棄菸蒂、違規廣告物，家畜在道路或其他公共場所便溺未清罰3000元，而於路旁屋外曝曬堆置有礙衛生整潔之物、亂吐檳榔汁渣與口香糖，以及汙染地面、水溝、牆壁其他土地定著物，最少2400元。

環境清潔管理科長鄧淞駿表示，8月15日至9月30日開罰4526件，相較去年同期多了484件，違規第一名是拋棄煙蒂2317件、其次為亂丟垃圾包1529件，兩者占比達8成4。

至於蔣萬安7月12日與萬華區里長座談，里長反映民眾到處亂丟垃圾包的狀況相當嚴重，提案盼解決區里環境問題。環保局8月15日即啟動「萬華區垃圾包取締專案計畫」，巡查員從10位增至20人，加強稽查取締。

鄧淞駿說明，萬華區的里民表示髒亂點的垃圾確實減少，環保局截至9月30日共裁罰636件、平均單月417件，比起1至7月平均開罰216件來得多，該專案將持續到12月31日。

北市 蔣萬安 廢棄物 萬華

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