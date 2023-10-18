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中和最大規模！錦和運動公園停車場花7億 明年初完工

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市中和錦和運動公園停車場除可提供545格停車位，更擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。圖為模擬圖。圖／新北交通局提供
新北市中和錦和運動公園停車場除可提供545格停車位，更擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。圖為模擬圖。圖／新北交通局提供

新北市中和錦和運動公園停車場工程總經費花7億3330萬元，目前進度已達84%，預計明年初完工。交通局長鍾鳴時表示，錦和運動公園占地約3萬3千平方公尺，該地下停車場除可提供545格停車位，更擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。

鍾鳴時昨視察錦和運動公園停車場工程，他說，錦和運動公園停車場工程去年2月開工後，克服疫情缺工、南側地下電纜搬遷耗時耗工，及配合鄰近學校考試需暫停施工等種種問題，目前工程進度已達84%，拚明年初完工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，停車場工程總經費7億3330萬元，前瞻補助2億321萬9千元，為地下2層、地上1層的全智慧化停車場，可提供541格汽車位、4格機車位，並擴大植樹綠化，讓停車場的地景式建築更能導入自然光線、空氣。另錦和公園操場的司令台也一併重新改造，可成為操場旁暖身區域的延伸及居民社交活動空間。

交通局表示，新北市升格以來，中和區興建佳和公園及錦和運動公園等2座地下停車場，共投入12億6719萬5千元，創造821格汽車位，104格機車位；其中，錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場，交通局將持續以打造人本安全的智慧交通城目標。

新北市中和錦和運動公園停車場工程總經費花7億3330萬元，目前進度已達84%，預計明年初完工。圖／新北交通局提供
新北市中和錦和運動公園停車場工程總經費花7億3330萬元，目前進度已達84%，預計明年初完工。圖／新北交通局提供

停車場 新北

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