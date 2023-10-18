歷年暴雨數增 蔣萬安拍板5年提高全市排水88.8mm

極端氣候，市府統計北市近15年暴雨超過目前排水容量78.8毫米次數高達62件、88.8毫米以上35件、逾100毫米20件、130毫米以上3件、且近年愈頻繁。台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，北市府將提高下水道排水容量，從現有78.8毫米提高至88.8毫米，目前已規畫中山、士林、圓山、百齡四集水分區工程，預計總花費65.4億、所有工程2028年前完工，也會向中央爭取補助經費。

根據北市水利處統計，台北市近10年平均颱風侵襲2.8次，近10年北市最高時雨量，除109年北投區的97毫米外，其餘年年時雨量最高都有超過100毫米紀錄，發生的行政區包括北投、南港、信義、大安、中山區都有。包括重慶北路、赤峰街等路段幾乎每年逢超大暴雨就積水，先前信義區也因暴雨大規模積水、大安森林公園周邊也曾發生嚴重積水狀況。

北市工務局水利處長陳郭正表示，北市府已經針對較常積水區域，規畫要將降雨容受力提升至平均每小時88.8毫米，也就是每小時降雨在88.8毫米以下，就不會有路面積水。至於目前規畫的優先排水工程，包括「中山集水分區」將擴建中山抽水站為26.8公分的抽水機具，預計年底、明年初發包，經費約5.3億元；也規畫敦化北路地下貯留管，興建一根內徑5.6公尺、從民權東路至南京東路的900公尺、深入地底下40公尺的排水管，預計經費20億元，解決敦化北路155巷、南京東路小巨蛋周邊積水問題。

「士林集水區」規畫興建士林官邸滯洪池約4.6億元，近期將發包，預計114年完工；另改建中正路排水箱涵，解決中山北路五段福林路周邊、中正路沿線排水。「圓山集水區」則擴建大龍抽水站工程，預估經費4.5億元，近期也會發包興建一支845公尺、深地底下20公尺的承德路地下貯留管，內徑達5.3公尺，預計經費15億元，解決中山北路錦西街口、赤峰街等路段排水。

至於「百齡集水區」也將新建百齡抽水站，預計113年底開工、115年完工，經費約16億元，解決尊賢街、承德路七段393巷的排水問題。陳郭正表示，之所以選定這四個集水分區，是考量這四區是近五年比較常發生積水的區域，提昇排水能量。

台北市長蔣萬安裁示，北市府要提高民眾的自主防災意識誘因，並將民政體系加進來，至於已完成62個集水區、2萬2337處檢測修補，全數78個集水區預計115年完成，蔣萬安也指示加速，尤其下水道管線修補也可能與天坑原因有關，裁示提前完工，水利處表示，應該可以提前至114年完成。