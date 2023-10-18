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北市捷運局：東環段交維計畫 年底前完成

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
北市議員陳宥丞憂心捷運環狀線東環段工程，會加劇內湖交通狀況，原本就住進「加護病房」，施工後恐怕變成要裝「葉克膜」甚至死亡。本報資料照片
北市議員陳宥丞憂心捷運環狀線東環段工程，會加劇內湖交通狀況，原本就住進「加護病房」，施工後恐怕變成要裝「葉克膜」甚至死亡。本報資料照片

捷運環狀線東環段部分預計2年內動工，路線行經內湖瑞光路、舊宗路，由於是尖峰時段必經道路，議員憂心工程會加劇內湖塞車狀況，形容「已經住加護病房，未來變成裝葉克膜或死亡」。北市捷運局回應，正與交通局、交通大隊討論交維計畫，今年底前完成；開挖車站站體時，會利用公園用地設置工程出入口，盡量不占用車道以降低衝擊。

議員陳宥丞昨在市議會交通委員會質詢時，要求捷運局評估如何避免東環段施工過程，讓內湖交通從加護病房變成要裝「葉克膜」，甚至直接死亡。

陳宥丞說，汐東線、信義線東延等工程，都要使用潛盾機挖隧道，會在道路架設護欄放置工程機器，瑞光路、舊宗路無法容忍一條車道被長期占用，但至今不見交維計畫或評估報告。

北市捷運局長鄭德發回應，潛盾機因為要吊裝，工程出入口必須設在馬路上，開挖車站站體時，會將工程出入口設置在公園內，作為緩衝，解決站體開挖時機具占用道路的問題，影響較小。

鄭德發指出，在內湖施工的難度不只道路，因鄰近科學園區，地下有非常多光纖、大型汙水管和給水管，地質條件又差，當地大樓基樁至少幾十米，捷運路線不可能穿越大樓，都得在路面急轉彎，轉彎半徑很小，是捷運工程必須面對的問題。

鄭德發說，進行捷運工程，一定會有衝擊，不敢說完全沒有，如何降低對內湖交通的衝擊，會與交通局、交通大隊討論，預計今年底前完成交維計畫。

捷運環狀線 內湖 葉克膜

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