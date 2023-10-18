基泰大直損鄰案 對面住宅繼續下陷

北市「基泰大直」損鄰案擴大，檢廉前天第二波約談基泰規畫部專員姜若彥等3人，姜疑竄改監測數據，15萬元交保，另2人請回。受損5棟民宅危樓已拆，但對面住戶門外溝壁破裂，繼續下陷約7公分。北市建管處昨表示，15日收到通知後已現勘，研判無安全疑慮，鄰房如發現有增加擴大損壞情形，可納入損壞補充鑑定。

市議員陳怡君昨說，受損民宅對面雙號住戶近日聽見房子撕裂聲及碎石掉落聲響，門外溝壁破裂，現勘後確認累計下陷約7公分，雖結構技師現場判定無立即性危險，建管處應多設點觀察。

建管處表示，15日收到通知，即邀集台北市結構工程工業技師公會現勘，依整體傾斜監測資料及實地勘查，梁、柱未產生結構裂縫，初判因施工拆除受損坍陷鄰房及基地內回填，造成地坪沉陷，研判無安全疑慮，將要求基泰持續監測周邊環境變化，經專業技師公會判讀後上傳雲端資料庫，供住戶參考，也請公會盡速完成鑑定報告。

「基泰大直」損鄰案，檢廉依刑法違背建築術成規、偽造文書等罪嫌偵辦，前天約談姜若彥、陳姓財務女顧問及負責跑照的黃姓女業者，與首波約談的建築師王德生等3人說詞比對，了解基泰明知觀測報告超過警戒值，卻未採取停工改善，及涉嫌變造數據讓工地繼續施工的原因。

建管處表示，9月11日已將「基泰大直」完整施工監測報告送交台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會及中華民國大地工程技師公會判讀，三大公會均指出工地對監測系統示警無因應與積極作為，造成鄰地建物塌陷災害發生。

建管處說，已請新北市政府將福益營造及其所屬專任工程人員、工地主任依違反營造業法移送懲戒；9月14日將王德生依違反建築師法規定移送懲戒，目前審議中；三大公會判讀結果及相關監測資料，一併提供北市府政風處參考。

北市府發言人殷瑋說，竄改監測數據如屬實，市府嚴正且強力譴責基泰建設，盼檢調毋枉毋縱，也呼籲基泰勿迴避對災戶的賠償責任。