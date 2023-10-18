聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市敬老卡 洽談納入國道客運

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府推動敬老卡，議員要求將國道客運納入使用範圍。示意圖／台北捷運提供
北市府推動敬老卡，議員要求將國道客運納入使用範圍。示意圖／台北捷運提供

北市敬老卡持卡數48萬張，可用於交通和運動等場館，但國道客運未納入，市議員林延鳳昨批蔣市府延續柯市府取巧心態，漠視長輩需求；市府社會局承諾最快下月邀業者洽談，因敬老卡是北北基桃合作，要以4市為主或跨到其他縣市，以及產生的行政成本由誰支應，要再和公運處、業者討論，廣納意見。

林延鳳昨在市議會民政委員會質詢指出，根據客運業者統計，國道客運110年敬老票加上愛心票共369萬5985張，占全部票種2成2。其中國光客運今年1到8月，行經或抵達北市全路線中，敬老愛心票就賣126萬1809張，可見老人家，特別是經濟上並不寬裕的長者，有搭乘國道客運需求。

她說，2019年柯市府稱國道客運業者沒有意願參與，實情是當時社會處用公文要求業者7天內回覆，還稱逾期未回覆視同無意願，僅發公文就草草了事，28家業者有24家未回覆，仍有統聯、三重、國光、大都會有意願，希望由市府支應設備與程式修改費用，卻被視為少數意見而忽視。

此外，北市長者每月有480點敬老卡點數可使用，市議會今年5月3日二讀通過議員提案可「跨月累計」，林延鳳說，社會局仍用各種藉口不想做，反觀現任市長蔣萬安推動的「好孕2U專車」就沒有月額度限制，明顯兩套標準。

社會局長姚淑文表示，敬老卡是否開放使用國道客運，最快下個月邀集業者開會。因敬老卡是北北基桃合作，4市要一致，且國道業者很多，要以北北基桃為主，還是跨到4縣市之外，會和公運處一起討論。產生的行政成本由誰出 ，例如站點的刷卡機，可能對業者造成困難，會廣納各方意見。

至於敬老卡跨月累計，姚淑文說，目前480點全數用完的長者約僅6%，北市54萬長者中，約只2、3萬人用完，比例不高，若再花5千萬元建置費，是否符合效益？還是希望回到敬老卡法定預算精神，希望長者多使用在交通和場館上。

國道客運 北市

延伸閱讀

擴大敬老卡使用國道客運 北市府最快下個月邀業者洽談

客運人力荒運量回不去 部分實體場站、人工售票退場

屏縣重陽禮敬老卡每月500元 敬老金90歲以上2千到1萬元

竹市敬老卡農會消費不夠用 民代籲擴大據點、點數

相關新聞

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

公務人員近年出現離職潮，鐵飯碗不再吃香。新北市議員黃淑君調閱新北市公務人員近5年離職人數，人數多達682人，又以工務局1...

「心累」 新北公務員5年682人辭職

各地公務員近年出現辭職潮，鐵飯碗不再吃香。新北市公務員近5年辭職人數高達682人，以工務局100人最多，第二名衛生局有9...

新聞眼／處境艱難 公僕期盼被善待

公務員福利日漸縮水，工作負荷卻愈來愈重，許多公務員處境像「夾心餅乾」，要面對許多非理性民眾「陳情」，碰上與選舉有關的面子...

市圖照明不均恐傷視力 新北將改善

新北市立圖書館近年持續升級，打造為兼具設計與美感的閱讀空間，有分館出現親子閱覽室光線不均情況，家長擔心孩童閱讀會傷害視力...

社工牽線 受助少年拍全家福

「如果能為少年家庭拍個全家福，那該有多好…」新北蘆洲少年中心主任高珮熏長期服務誤入歧途的少年少女，先前結婚拍婚紗照體會到...

北市敬老卡 洽談納入國道客運

台北市敬老卡持卡數48萬張，可用於交通和運動等場館，但國道客運未納入，市議員林延鳳昨批蔣市府延續柯市府取巧心態，漠視長輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。