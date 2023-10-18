北市敬老卡 洽談納入國道客運

台北市敬老卡持卡數48萬張，可用於交通和運動等場館，但國道客運未納入，市議員林延鳳昨批蔣市府延續柯市府取巧心態，漠視長輩需求；市府社會局承諾最快下月邀業者洽談，因敬老卡是北北基桃合作，要以4市為主或跨到其他縣市，以及產生的行政成本由誰支應，要再和公運處、業者討論，廣納意見。

林延鳳昨在市議會民政委員會質詢指出，根據客運業者統計，國道客運110年敬老票加上愛心票共369萬5985張，占全部票種2成2。其中國光客運今年1到8月，行經或抵達北市全路線中，敬老愛心票就賣126萬1809張，可見老人家，特別是經濟上並不寬裕的長者，有搭乘國道客運需求。

她說，2019年柯市府稱國道客運業者沒有意願參與，實情是當時社會處用公文要求業者7天內回覆，還稱逾期未回覆視同無意願，僅發公文就草草了事，28家業者有24家未回覆，仍有統聯、三重、國光、大都會有意願，希望由市府支應設備與程式修改費用，卻被視為少數意見而忽視。

此外，北市長者每月有480點敬老卡點數可使用，市議會今年5月3日二讀通過議員提案可「跨月累計」，林延鳳說，社會局仍用各種藉口不想做，反觀現任市長蔣萬安推動的「好孕2U專車」就沒有月額度限制，明顯兩套標準。

社會局長姚淑文表示，敬老卡是否開放使用國道客運，最快下個月邀集業者開會。因敬老卡是北北基桃合作，4市要一致，且國道業者很多，要以北北基桃為主，還是跨到4縣市之外，會和公運處一起討論。產生的行政成本由誰出 ，例如站點的刷卡機，可能對業者造成困難，會廣納各方意見。

至於敬老卡跨月累計，姚淑文說，目前480點全數用完的長者約僅6%，北市54萬長者中，約只2、3萬人用完，比例不高，若再花5千萬元建置費，是否符合效益？還是希望回到敬老卡法定預算精神，希望長者多使用在交通和場館上。