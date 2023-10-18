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社工牽線 受助少年拍全家福

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
攝影師張道慈（右）受高珮熏感動 為少年拍攝全家福沙龍照。圖／新北市社會局提供
攝影師張道慈（右）受高珮熏感動 為少年拍攝全家福沙龍照。圖／新北市社會局提供

「如果能為少年家庭拍個全家福，那該有多好…」新北蘆洲少年中心主任高珮熏長期服務誤入歧途的少年少女，先前結婚拍婚紗照體會到全家合影的幸福感，也想為曾經幫助過的孩子拍攝全家福，在攝影師張道慈與化妝師荳荳和徐徐兒協助下，少年小宇與姊姊、爸爸拍下難得的全家福。

高珮熏是東海大學社工碩士，應聘到天主教善牧基金會擔任社工，派駐到蘆少中心服務，她是許多狂飆、迷惘少年少女重要心靈支柱。

前來拍攝全家福的小宇（化名）因父母離婚，父親當廚師幾乎從早忙到晚無暇陪伴。小宇從小不愛讀書，常蹺課中輟，接觸幫派朋友後染毒。

高珮熏表示，小宇自覺沒有被愛過，也不知如何去愛人，社工透過生活事件的練習和引導，改善他與父親的互動關係，也勸父親改變打罵教育的方式，用同理心和關心協助孩子戒斷毒品。

拍照當天，社工找來小宇家人合影，小宇擺出各式搞怪pose，任由攝影師取鏡，現場笑鬧聲不斷，讓社工見證相當感動，多年努力換來全家人歡笑聲相當值得。

社工 家人

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