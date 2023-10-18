市圖照明不均恐傷視力 新北將改善

新北市立圖書館近年持續升級，打造為兼具設計與美感的閱讀空間，有分館出現親子閱覽室光線不均情況，家長擔心孩童閱讀會傷害視力，向民代投訴。新北市立圖書館表示，將在一個月內全面檢視各場館照明環境並改善。

圖書館是不少親子吸收知識及休閒的去處，閱讀時光線相當重要，卻有家長反映，新北圖書館新店分館的親子閱覽室光線不均，孩童久待恐會傷眼。

市議員黃心華指出，新北圖書館新店分館傳統閱讀室沒有問題，其他新設的空間為營造特殊設計，卻導致燈光分布不均，多處區域偏昏暗，特別是在兒童閱覽室，恐傷害孩子視力。

黃心華還說，依據國家標準規範室內工作場所照明，閱覽區照度須達500勒克司（Lux），書架區須達200勒克司（Lux），可能因為過度強調裝潢美感或造型創意，忽略了最基本的照明要求。

新北市立圖書館回應，近期正全面檢視兒童閱覽空間、親子閱覽室照明是否充足且符合規定，若燈具狀況不佳，將立即汰舊；未達照度值的空間，則依閱覽空間特性與不同使用需求，選用合適燈具，營造照明充足的環境。