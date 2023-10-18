新聞眼／處境艱難 公僕期盼被善待

公務員福利日漸縮水，工作負荷卻愈來愈重，許多公務員處境像「夾心餅乾」，要面對許多非理性民眾「陳情」，碰上與選舉有關的面子工程，還要拉下臉哀求廠商，處境艱辛，一旦民間有更好發展機會，便毅然逃出公務體系。

新北市長侯友宜是基層公務員出身，強調用人唯才，為同仁減少干擾，才能專心做好本分，新北公務員離職率居高不下，顯然大環境未能好好善待公務員是關鍵。

「我們是來當公僕，不是來當僕人」一名公務員深刻地說出心聲。公務員過往因福利好、薪資穩定吸引報考，隨著年金改革，福利不如以往，社會對公家單位要求有增無減，不少公務員嘆，以前說身在公門好修行，如今卻是讓他們寸步難行。

尤其是工程類人員，首要面對的壓力是各大工程進度，攸關「主子」政績與面子，不管動工、上梁、合攏，到後期完工、啟用或通車，什麼都要趕，一有不慎可能惹來麻煩。一旦進度落後，還要拉下臉央求廠商協助趕工，對比民間相對自由的工作時間與獎金制度，當然選擇離開。

公務員是國家發展基石，一旦出現攬才留才危機，各項建設可能停擺延宕，找不到優秀人才恐衍生品德、操守問題，衝擊城市治理，導致惡性循環。

侯友宜曾強調能同理公務員委屈與辛勞，其實公務員要的不多，若能被善待，必然用更大熱情來回報這座城市。