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「心累」 新北公務員5年682人辭職

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北報導
新北市議員黃淑君表示，新北市工務局近5年離職人數累計100人。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君表示，新北市工務局近5年離職人數累計100人。記者葉德正／攝影

各地公務員近年出現辭職潮，鐵飯碗不再吃香。新北市公務員近5年辭職人數高達682人，以工務局100人最多，第二名衛生局有97人。工務局長祝惠美回應，每年辭職率約1％，去年上升到4％，主因是營建業熱絡，工程專業人才紛紛流往民間。

本報日前報導凸顯雙北公務員是流失重災區，民代也透過質詢關注，要求市府為人力流失止血。據新北市人事處統計，新北市2019年至今辭職數共計682人，前五名局處依序是工務局100人、衛生局97人、地政局62人、水利局47人與農業局38人。

人事處長林正壹指出，辭職指的是離開公務界，分析原因除工程人員有專業證照受業界喜愛，衛生局人員可能因疫情關係，工作加重。

市議員黃淑君表示，公務員是國家重要資產，新北工作條件顯然無法留住人，她調閱資料，發現新北公務員加班時數偏高，包括主計處、觀光局每人每月平均超過20個小時，「實在太血汗」。她要求市府應檢視同仁工作權益，並請主計處2個月內就此議題做檢討。

祝惠美回應，工務局人數約780人，母數較大，人數就顯得較多，去年辭職人數上升，主因是去年營建業興盛，不少同仁被業界挖角，也希望民代多鼓勵公務員。

一名工務局在職人員透露，局內很多人有建築師、土木技師執照，又有公務機關經驗，到民間發展很吃香，以使用管理科、公寓大廈管理科這類常需要面對民眾的單位辭職率最高，許多人臨去時吐露「心很累」。另名在職人員則說，工作量不是問題，長官挺不挺基層才是關鍵。

辭職人數居次的新北市衛生局表示，以專門技術從業人員來說，民間待遇通常比公部門優渥，公部門進用人才有一套制度，框架較多。一名衛生所人員說，疫情嚴峻時期，每天有打不完的疫調電話、通知確診者隔離等事務，經常忙到凌晨才下班，聲音說到沙啞，疫情後便離職到民間企業從事一般行政，薪資差距不大，壓力頓時減輕不少。

衛生局 公務員

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