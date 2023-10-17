三峽長福橋改建衝擊停車需求 議員盼國有地增設停車場

新北市三峽長福橋因不符防洪標準，將改建成景觀橋。民進黨新北市議員卓冠廷今質詢水利局及工務局，長福橋8月施工將影響長福橋停車場可能減少60到80個停車位，導致三峽停車量能不足，對逐漸復甦的三峽老街觀光不利。交通局表示，預計本周五現勘，後續會由水利局出資協助闢建停車場後，由交通局經營管理。

卓冠廷表示，為減少長福橋施工對三峽老街觀光和居民生活交通的衝擊，日前發文新北市交通局並向國有財產署了解，爭取三峽國光段13筆閒置國有土地規畫為停車場。

卓冠廷說明，這片鄰近三峽國中的國有土地相當方正，距離老街僅650公尺，是規畫停車場的理想位置，約可以增加80到100個停車位，目前國產署的態度願意支持，但新北市應該要更積極。

卓冠廷認為，工務局作為對口單位，已代表市府在9月13日跟國產署就國光段土地撥給停車場使用開過會，目前了解整地成本可能較高，評估需要300萬到500萬元，需要跨局處共同協力。

卓冠廷也要求市府各單位應該一起動起來，國光段停車場的促成，不只是交通局的事情而已，水利局可以用長福橋改建的周邊環境營造相關經費來參與停車場新建，工務局也應該積極協助，才能真正造福三峽居民以及觀光客，達到雙贏的效果。

新北市工務局表示，交通局正在進行財務評估，預計2周後才有結果，目前尚未向國產署提出工作計畫。