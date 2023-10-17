快訊

籃球／事態嚴重！前SBL球員吳季穎被爆配合組頭打假球 籃協晚間緊急回應

柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸「硬挖除死更快」 台灣泌尿科醫學會說話了

三峽長福橋改建衝擊停車需求 議員盼國有地增設停車場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員卓冠廷爭取三峽國光段13筆閒置國有土地規畫為停車場。圖／新北市議員卓冠廷提供
新北市議員卓冠廷爭取三峽國光段13筆閒置國有土地規畫為停車場。圖／新北市議員卓冠廷提供

新北市三峽長福橋因不符防洪標準，將改建成景觀橋。民進黨新北市議員卓冠廷今質詢水利局及工務局，長福橋8月施工將影響長福橋停車場可能減少60到80個停車位，導致三峽停車量能不足，對逐漸復甦的三峽老街觀光不利。交通局表示，預計本周五現勘，後續會由水利局出資協助闢建停車場後，由交通局經營管理。

卓冠廷表示，為減少長福橋施工對三峽老街觀光和居民生活交通的衝擊，日前發文新北市交通局並向國有財產署了解，爭取三峽國光段13筆閒置國有土地規畫為停車場。

卓冠廷說明，這片鄰近三峽國中的國有土地相當方正，距離老街僅650公尺，是規畫停車場的理想位置，約可以增加80到100個停車位，目前國產署的態度願意支持，但新北市應該要更積極。

卓冠廷認為，工務局作為對口單位，已代表市府在9月13日跟國產署就國光段土地撥給停車場使用開過會，目前了解整地成本可能較高，評估需要300萬到500萬元，需要跨局處共同協力。

卓冠廷也要求市府各單位應該一起動起來，國光段停車場的促成，不只是交通局的事情而已，水利局可以用長福橋改建的周邊環境營造相關經費來參與停車場新建，工務局也應該積極協助，才能真正造福三峽居民以及觀光客，達到雙贏的效果。

新北市工務局表示，交通局正在進行財務評估，預計2周後才有結果，目前尚未向國產署提出工作計畫。

停車場 卓冠廷

延伸閱讀

陶博館木棧道修繕誰出錢 鶯歌社團吵翻

酸未坐鎮防颱 民進黨：侯友宜是今天全新北唯一放假的人

綠營批市府包庇業者剝削運將 新北：依法採購

重返政壇？洪慈庸任賴清德台中女力團長掀熱議 本人發聲了

相關新聞

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

公務人員近年出現離職潮，鐵飯碗不再吃香。新北市議員黃淑君調閱新北市公務人員近5年離職人數，人數多達682人，又以工務局1...

三峽長福橋改建衝擊停車需求 議員盼國有地增設停車場

新北市三峽長福橋因不符防洪標準，將改建成景觀橋。民進黨新北市議員卓冠廷今質詢水利局及工務局，長福橋8月施工將影響長福橋停...

大直案對面戶再現撕裂聲下陷7公分 北市：每日監測資料供參考

大直坍塌案釀損鄰，北市議員陳怡君日前卻接獲周邊住戶反映，家中有撕裂和碎石掉落聲且門外溝壁破裂下陷累計達7公分，她今在北市...

市府稱未開闢公園是綠地 新北議員批：進草叢玩？

新北市有許多公設保留地還沒徵收，新北市議員鄭宇恩今針對淡水竹圍地區公設解編案，與公兒6及公兒8預定地無開闢原因質詢，工務...

北流1.9億未結款爭議 蔡詩萍：柯市府與文化部溝通有瑕疵

北流1.9億元履約款延伸每月約80萬元利息爭議，北市文化局長蔡詩萍今赴議會表示，已和文化部長史哲、前部長李永得達成默契，...

杜賓咬比熊又再犯 許淑華批動保處怠惰未列管

台北市議員許淑華近期接獲陳情，民眾在8月23日帶比熊犬到松菸遛狗，結果遭杜賓犬咬傷，造成覆膜破裂，事後，杜賓犬飼主遲遲沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。