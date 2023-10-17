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大直案對面戶再現撕裂聲下陷7公分 北市：每日監測資料供參考

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市建案「基泰大直」施工造成鄰宅坍陷，9月26日開拆。本報系資料照
北市建案「基泰大直」施工造成鄰宅坍陷，9月26日開拆。本報系資料照

大直坍塌案釀損鄰，北市議員陳怡君日前卻接獲周邊住戶反映，家中有撕裂和碎石掉落聲且門外溝壁破裂下陷累計達7公分，她今在北市議會工務委員會批基泰使重災戶無家可歸、讓鄰房住得不安穩，也要求建管處建立機制，讓住戶隨時得知每日監測數據並拿到房屋鑑定安全報告。建管處說，會請基泰上傳可簡易了解的監測資料至雲端資料庫，供住戶參考。

陳怡君指出，大直街94巷1弄單號危樓已拆除，但對面雙號建築物前天下午卻有住戶在家聽到房子撕裂聲及碎石掉落聲，甚至門外溝壁出現破裂下陷。經建管處和結構技師現勘後，確認累積下陷7公分，研判是因地面下無地基、拆單號危樓造成「地下土壤遭擾動」。

她說，結構技師判定暫無立即性危險，卻不敢說是否安全，只能持續觀察，然而房子下陷且家中裂縫較先前更深，民眾住得心驚膽跳，深怕會持續惡化。住戶目前尚未拿到房屋安全鑑定報告、每天3次監測報告及透地雷達報告，危樓如今都拆完，卻還不能確定鄰房狀況。

陳怡君說，一旁施工中的建案工地也受基泰波及停工近1個月，憂損鄰報告及房屋安全鑑定及透地雷達出來前，鄰近工地施工若再次造成民房受損，是否更難釐清損鄰責任？她最近去民眾家裡，還發現開自動開關的門，大酸真的很神奇。籲建管處「上緊發條」找解決方式，盡快建立一套機制。

議員陳政忠建議，市府可將監測報告公開在網路上，讓住戶可隨時查詢。都發局長王玉芬回應，監測報告是因為有加透地雷達，所以會晚一點，而每日監測會持續，會研議方式讓住戶可以隨時看到也比較安心。聖德福建案確實復工，因是逆打工法，地下室施工不能停，若停反而會造成危險，待施工到地下室相對安全程度時就會讓它停工。

建管處表示，住戶10月15日住戶反映近日在家中聽到建築物異常聲響，建管處當日收到通知，即緊急邀集台北市結構工程工業技師公會現場會勘，現場再度勘查1弄2至26號5棟建物，依整體傾斜監測資料及現階段實地勘查梁、柱未產生結構裂縫，研判無安全疑慮。

建管處說，初判施工廠商因進行25戶受損坍陷鄰房拆除施工及基地內回填作業，受施工振動、擾動、夯實影響，造成94巷1弄6至8號前院無鋼筋地坪產生沈陷，公會研判應為前述建築物結構體與前院地坪因差異沈陷產生的介面磨擦聲響。

建管處指出，鄰房如發現有增加擴大損壞情形，可納入損壞補充鑑定。至於鑑定報告完成時間，因配合住戶需求增作透地雷達檢測及補充鑑定作業，公會尚在彙整中，建管處將請公會盡速完成鑑定報告讓民眾放心。另將要求基泰建設持續監測周邊環境變化，經專業技師公會判讀後上傳雲端資料庫，同時要求鄰近工地建案監測報告也要上傳雲端資料庫，提供民眾查閱。

大直街94巷1弄單號危樓已拆除，但對面雙號建築物前天下午卻有住戶在家聽到房子撕裂聲及碎石掉落聲，甚至門外溝壁出現破裂下陷。圖／陳怡君辦公室提供
大直街94巷1弄單號危樓已拆除，但對面雙號建築物前天下午卻有住戶在家聽到房子撕裂聲及碎石掉落聲，甚至門外溝壁出現破裂下陷。圖／陳怡君辦公室提供

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