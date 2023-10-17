市府稱未開闢公園是綠地 新北議員批：進草叢玩？

新北市有許多公設保留地還沒徵收，新北市議員鄭宇恩今針對淡水竹圍地區公設解編案，與公兒6及公兒8預定地無開闢原因質詢，工務局長祝惠美表示「它（未徵收未開闢的公園用地）現在就是綠地」，鄭宇恩直呼雜草叢生「還要民眾去玩？」將未徵收未開闢公園視為綠地，荒謬至極。

鄭宇恩指出，新北市公設通檢20案現僅有澳底一案通過內政部都審會、5案在市都委會，其餘15案仍在內政部都委會審議，侯友宜在活動上說中央刻意卡新北，但究其原因恐怕是新北所提計畫不甚周延所致。

鄭宇恩說，目前有19案因為綠地面積均未符合都市計畫法規定，其中淡水竹圍案預計將公兒6及公兒8等多處公園遊戲場用地解編改為住宅區，她指出，整體都市計畫綠地面積預計將減少5.08公頃，居民也一定會去內政部陳情。

鄭宇恩請工務局說明為何公兒6及公兒8預定地經評估無開闢計畫，祝惠美表示，主要是受限坡度影響「他(指未徵收未開闢的公園用地)現在就是綠地」。

鄭宇恩直呼追問「他哪是公園？我可以進去玩嗎？你可以說他是公園嗎？」市府將未開闢的公園都視為綠地的看法，荒謬到讓人難以接受。