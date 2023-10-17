新北雙溪百歲人瑞喜收重陽禮 公所加碼送五斤重壽桃

重陽節將至，為表達對高齡長輩的關懷，新北市雙溪區長林銚傑帶領下，今(17)日走訪區內八位百歲人瑞，除了關懷慰問，並送上中央和市府準備的禮物，公所還加碼自製五斤重大壽桃，讓長者看了笑得合不攏嘴，這幾位百歲人瑞日日保持好心情，脾氣皆溫和，就是他們長壽的秘訣。

雙溪區區長林銚傑表示，今年在重陽節前夕，到區內八位百歲人瑞長者家訪視慰問，看到人瑞都身體健康，也跟他們請益長壽的秘訣，這些人瑞皆有一副好脾氣，每天也都有好心情過生活，身體也因此健康硬朗，也很高興這些人瑞平時都有子女照顧關心，看得出家庭關係都非常好，是值得學習的典範。

上林里里長簡德福說，很感謝中央和新北市府的關心，每年皆準備重陽禮金和禮品，並到府訪視百歲人瑞，這些百歲人瑞雖然年輕時過得比較清苦，但現在都是兒孫滿堂享天倫之樂，也希望他們可以健康長壽。