快訊

12生肖2024運勢排行榜出爐！第一名獲吉星、太歲相助 這5生肖謹記安太歲

籃球／被周刊爆料變賣汽車集團前董事長的名表 吳季穎否認

淡水聖賢祠增1440牌位開放申請 民眾排隊選好位置

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所增設了1440個牌位開放申請，許多人早就在開放前來到聖賢祠排隊，希望可以為祖先選個好位置。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所增設了1440個牌位開放申請，許多人早就在開放前來到聖賢祠排隊，希望可以為祖先選個好位置。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公有納骨塔聖賢祠，是服務淡水北海岸地區民眾的祖先祭祀地點，而隨著時代變遷，許多人家中也愈來愈少擺放祖先牌位，大多都會申請公有納骨塔牌位來祭拜，而淡水聖賢祠在啟用後到今年共1,946牌位，於去年都已經額滿，淡水區公所今年更增設了1440個牌位，今(17)日八點半開放申請，許多人早就在開放前來到聖賢祠排隊，希望可以為祖先選個好位置。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區聖賢祠自103年啟用，共設置了1,946牌位，於111年12月額滿。有鑑於民眾需求迫切，新北市殯葬管理處補助淡水區公所510萬元於聖賢祠一樓增設1,440個神主牌位，並且在今天17日，開放申請，一早就有許多民眾來排隊，現場有流程分區，從資料填寫到選位進塔，人潮雖然非常多，但秩序良好。

淡水區公所表示，聖賢祠每年平均約有300件的牌位申請量，期盼此次之增設能提供民眾更多緬懷先人的選擇。淡水區公所也提醒，啟用需知及申請書表已於公所網頁及臉書公告，請民眾依現場動線依序辦理相關手續。另淡水聖賢祠除每週一休館外，週二至週日上午8時至下午4時皆開放，希望能夠達到市民需求提供最好的服務。

淡水 納骨塔

延伸閱讀

IC設計股吸睛 5檔盤中飆漲停、威盛排隊買單逾1.3萬張

影／淡水男攜毒飆車逃給警察追 謊報兄身分證號罪加一等

淡水女路3.0成果展 重現台灣首位女醫故事

高球／富邦長春公開賽本周開戰 120職業好手老淡水比桿

相關新聞

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

公務人員近年出現離職潮，鐵飯碗不再吃香。新北市議員黃淑君調閱新北市公務人員近5年離職人數，人數多達682人，又以工務局1...

新北三峽長福橋改建衝擊停車需求 議員盼國有地增設停車場

新北市三峽長福橋因不符防洪標準，將改建成景觀橋。民進黨新北市議員卓冠廷今質詢水利局及工務局，長福橋8月施工將影響長福橋停...

大直案對面戶再現撕裂聲下陷7公分 北市：每日監測資料供參考

大直坍塌案釀損鄰，北市議員陳怡君日前卻接獲周邊住戶反映，家中有撕裂和碎石掉落聲且門外溝壁破裂下陷累計達7公分，她今在北市...

市府稱未開闢公園是綠地 新北議員批：進草叢玩？

新北市有許多公設保留地還沒徵收，新北市議員鄭宇恩今針對淡水竹圍地區公設解編案，與公兒6及公兒8預定地無開闢原因質詢，工務...

北流1.9億未結款爭議 蔡詩萍：柯市府與文化部溝通有瑕疵

北流1.9億元履約款延伸每月約80萬元利息爭議，北市文化局長蔡詩萍今赴議會表示，已和文化部長史哲、前部長李永得達成默契，...

杜賓咬比熊又再犯 許淑華批動保處怠惰未列管

台北市議員許淑華近期接獲陳情，民眾在8月23日帶比熊犬到松菸遛狗，結果遭杜賓犬咬傷，造成覆膜破裂，事後，杜賓犬飼主遲遲沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。