淡水聖賢祠增1440牌位開放申請 民眾排隊選好位置

新北市淡水區公有納骨塔聖賢祠，是服務淡水北海岸地區民眾的祖先祭祀地點，而隨著時代變遷，許多人家中也愈來愈少擺放祖先牌位，大多都會申請公有納骨塔牌位來祭拜，而淡水聖賢祠在啟用後到今年共1,946牌位，於去年都已經額滿，淡水區公所今年更增設了1440個牌位，今(17)日八點半開放申請，許多人早就在開放前來到聖賢祠排隊，希望可以為祖先選個好位置。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區聖賢祠自103年啟用，共設置了1,946牌位，於111年12月額滿。有鑑於民眾需求迫切，新北市殯葬管理處補助淡水區公所510萬元於聖賢祠一樓增設1,440個神主牌位，並且在今天17日，開放申請，一早就有許多民眾來排隊，現場有流程分區，從資料填寫到選位進塔，人潮雖然非常多，但秩序良好。

淡水區公所表示，聖賢祠每年平均約有300件的牌位申請量，期盼此次之增設能提供民眾更多緬懷先人的選擇。淡水區公所也提醒，啟用需知及申請書表已於公所網頁及臉書公告，請民眾依現場動線依序辦理相關手續。另淡水聖賢祠除每週一休館外，週二至週日上午8時至下午4時皆開放，希望能夠達到市民需求提供最好的服務。