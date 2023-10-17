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市圖照明不均讓家長憂傷孩童眼 新北將全面檢視與改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻有分館因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室光線不均。記者李成蔭／攝影
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻有分館因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室光線不均。記者李成蔭／攝影

新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻有分館因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室光線不均，家長憂心孩童閱讀會很傷眼，必須緊盯孩童待在光源充足處。民代指出，如此設計的照度已經不符國家標準規範；新北市圖表示，一個月內將全面檢視各場館照明並改善。

圖書館是不少親子吸收知識及休閒的好地方，而在閱讀時光線是最為重要，但有家長反映，在新北圖書館新店分館的親子閱覽室，感覺光線不均，孩童閱讀恐會傷眼。

家長表示，平時會帶孩童在館內閱讀，但因為親子閱覽室光線問題，必須特別緊盯孩童要求在特定位置看，也怕孩童到其它書架找書時，又到了光線不佳的地方閱讀，不能讓孩童自由逛書。

新北市議員黃心華指出，一些傳統閱讀室都沒有問題，市府原本也是立意良善，希望有特別的設計，但卻導致燈光分布不均，多處區域特別昏暗，特別是在兒童閱覽室，恐導致小孩閱讀傷眼。

黃心華還說，依據國家標準規範「室內工作場所照明」，閱覽區照度需達500勒克司（Lux），書架區則需達200勒克司，可能因為過度強調裝潢美感或造型創意，但忽略了最基本的照明要求。

黃心華要求，圖書館應在一個月之內檢視新北市轄內所有親子、兒童閱覽空間的照明成效，同時也要求未來若要在圖書館內設置特殊造型的閱覽空間，必須在工程設計及驗收等行政環節，落實相關照明成效的規範。

新北市立圖書館表示，目前刻正全面檢視兒童閱覽空間及親子閱覽室的照明是否充足且符合規定，若因光衰燈或燈具維護不佳，則立即汰舊；未達照度值之空間，則依閱覽空間特性與不同使用需求，選用合適的燈具，以提供合適的照明環境。

新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室及周邊書架多處光線不均。圖／黃心華提供
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室及周邊書架多處光線不均。圖／黃心華提供
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室光線不均。圖／黃心華提供
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室光線不均。圖／黃心華提供
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室及周邊書架多處光線不均。圖／黃心華提供
新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室及周邊書架多處光線不均。圖／黃心華提供

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