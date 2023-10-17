市圖照明不均讓家長憂傷孩童眼 新北將全面檢視與改善

新北市立圖書館近年持續升級，打造更有設計與美感的閱讀空間，但卻有分館因為特殊設計與裝潢導致親子閱覽室光線不均，家長憂心孩童閱讀會很傷眼，必須緊盯孩童待在光源充足處。民代指出，如此設計的照度已經不符國家標準規範；新北市圖表示，一個月內將全面檢視各場館照明並改善。

圖書館是不少親子吸收知識及休閒的好地方，而在閱讀時光線是最為重要，但有家長反映，在新北圖書館新店分館的親子閱覽室，感覺光線不均，孩童閱讀恐會傷眼。

家長表示，平時會帶孩童在館內閱讀，但因為親子閱覽室光線問題，必須特別緊盯孩童要求在特定位置看，也怕孩童到其它書架找書時，又到了光線不佳的地方閱讀，不能讓孩童自由逛書。

新北市議員黃心華指出，一些傳統閱讀室都沒有問題，市府原本也是立意良善，希望有特別的設計，但卻導致燈光分布不均，多處區域特別昏暗，特別是在兒童閱覽室，恐導致小孩閱讀傷眼。

黃心華還說，依據國家標準規範「室內工作場所照明」，閱覽區照度需達500勒克司（Lux），書架區則需達200勒克司，可能因為過度強調裝潢美感或造型創意，但忽略了最基本的照明要求。

黃心華要求，圖書館應在一個月之內檢視新北市轄內所有親子、兒童閱覽空間的照明成效，同時也要求未來若要在圖書館內設置特殊造型的閱覽空間，必須在工程設計及驗收等行政環節，落實相關照明成效的規範。