大直塌陷戶對面也下陷 市府研議即時公開監測資料

台北市議員陳怡君今天指出，大直街下陷民宅已拆除，但對面雙號住戶在家聽到碎石掉落聲，經會勘確認累積下陷約7公分，結構技師判定無立即性危險，仍讓民眾膽戰心驚。

台北市都發局長王玉芬表示，目前每天都有3次監測，會研議如何讓住戶每天看到即時監測訊息；建管處人員則允諾，會要求業者上網公告監測資料，一週內讓民眾可查詢。

基泰建設9月7日因施工導致大直街民宅下陷，重災戶25戶已拆除；另方面，受災最嚴重的25戶自救會13日召開記者會提出3大訴求，包含由自救會公開遴選建商、5年內返家、室內1坪換1坪加1戶1平面車位。

台北市議會今天進行工務委員會業務單位工作報告及詢答，民進黨籍台北市議員陳怡君表示，案發處危樓已拆除，但對面雙號建物15日卻有碎石掉落聲和門外溝壁破裂下陷情形。

陳怡君表示，經現場會勘，確認累積下陷約7公分，結構技師現場判定無立即性危險，仍讓民眾膽戰心驚。此外，旁邊另個建案工地受波及停工一個月，如今復工若再次造成鄰損難以釐清責任，北市府指揮中心已撤退，當地居民無法看到監測數字，民眾權益由誰把關。

民進黨台北市議員陳慈慧也附議要求，應將相關監控數字資料公開上網，提供民眾即時查閱。

國民黨台北市議員王欣儀則指出，此案北市府反客為主，基泰才應負主責，但25戶自救會已提3大訴求，若要重建仍應尊重住戶意願，該走下去就該走下去。

民進黨市議員洪健益則認為，大家都想1坪換1坪，若此法不可行，就應自辦更新。

無黨籍議員陳政忠表示，台北市建管處應要求當地工地業者將監控系統即時上網，讓民眾查詢每天的監測值變化；針對都更1坪換1坪爭議，若建商無法興建，是否可訴諸仲裁協調，由北市府公辦都更代為執行，相關工程款則由基泰支付，以尋求轉折點解決問題。

建管處允諾，會要求業者上網公告監測資料；王玉芬則表示，由於隔壁建案採逆打工法，所以地下室施工不能停，否則反而會更危險，現在是為了安全問題才復工，一旦達安全值後就會先停工。

王玉芬另外指出，此案北市府第一時間是為協助受災戶，所以才即時站出來，否則不應太早介入，1坪換1坪應由基泰建設負擔，不應轉嫁北市府，並指基地試算財務，若採1坪換1坪，則公辦都更差額為新台幣5億元，此差額若由建商支付就可以執行，後續會和基泰建設持續討論。